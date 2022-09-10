柯文哲批基捷騙局 林右昌回嗆「為選舉滿口政治語言」

柯文哲說，基隆輕軌從頭到尾都是騙局。（記者游明煌／攝影）

「基隆輕軌從頭到尾都是騙局」，台北市長柯文哲 昨批評，輕軌要變捷運 ，400多億(台幣，以下同)絕對蓋不起來，現在北北基誰要負責蓋找不到人，錢要怎麼分擔大家都不認帳。交通部鐵道局表示，基隆捷運的財務經費分擔、各縣市的權利義務、何者負責營運等，還在協商階段；至於計畫經費，考量近期原物料成本都有明顯上漲，許多重大工程也流標，會重新檢討。

基隆市長林右昌回應，「柯市長又來了，每次為了選舉就滿口政治語言，腦筋應該錯亂了吧！」基隆捷運提升為中運量，柯P自己也支持，台北市還要配合出資60億元，在南港蓋兩個地下捷運車站，難道忘記了嗎？

林說，基隆依比例負擔17.7億元，這很合理，基隆也接受。他在議會也公開說明，依基隆現在的財政完全沒問題，「誰說我們付不起的？難道是柯市長原本答應的60億元想要賴帳嗎？」

至於誰要興建與營運，交通部當然要找大家繼續討論溝通。當然，如果台北市願意承擔興建與營運，站在大台北首都圈一體的角度，他個人也樂觀其成。

新北市捷運局長李政安表示，基隆捷運在新北段的部分，已協助協調地主，確認路線與車站所需用地，並會負起屬新北市轄內該負責的經費，與相關推動建設地方政府應協助事項。市長侯友宜過去也提到，願意扛起責任，責無旁貸，可負責興建與營運。

昨天柯文哲到基隆替民眾黨提名 的五名市議員參選站台，致詞時他批評基隆輕軌變捷運根本是騙局，2017年7月蔡英文總統到基隆說，「以前國民黨做不到的，換我們民進黨四年後通車」，但四年後東西在哪裡？基隆輕軌不見了，又變成基隆捷運，但還是鬼扯。