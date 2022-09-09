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苗栗國民黨分裂 鍾東錦遭開除提訴訟

記者劉宛琳／台北9日電
苗栗縣長參選人鍾東錦8日遭國民黨考紀會開除黨籍，隨即委託律師，將提出確認黨員資格存在之訴訟。(圖：鍾東錦競選團隊提供)
苗栗縣長參選人鍾東錦8日遭國民黨考紀會開除黨籍，隨即委託律師，將提出確認黨員資格存在之訴訟。(圖：鍾東錦競選團隊提供)

針對苗栗縣議長鍾東錦、黨代表徐正文、花蓮市長魏嘉賢違紀參選案，國民黨考紀會決議，開除鍾東錦、徐正文黨籍，並撤銷魏嘉賢黨籍。遭開除黨籍、撤銷黨籍者，分別為六年、三年之內不得請求恢復黨籍，下周將會送中常會討論並確定。

鍾東錦得知黨籍遭開除，隨即委託律師，將提出確認黨員資格存在之訴訟，並按鈴控告國民黨秘書長黃健庭涉嫌意圖使人不當選及誹謗罪嫌。至於遭撤銷黨籍的花蓮市長魏嘉賢說，一定會影響心情，但為民眾服務的心不會變。

考紀會主委李貴敏表示，會中一致通過對鍾東錦、徐正文做出開除黨籍的處分。她強調，開除黨籍的標準是一致的，沒有因人設事。

不過，苗栗縣黨部原先是對違紀參選苗栗縣長的鍾東錦「撤銷黨籍」，花蓮縣黨部則對違紀參選縣議員的魏嘉賢做出「開除黨籍」的建議。李貴敏表示，撤銷黨籍與開除黨籍之間有一個標準，考紀委員討論過後，認為苗栗縣黨部雖然提出對鍾東錦撤銷黨籍建議，但該案符合開除黨籍的標準，因此做出開除黨籍的決定；魏嘉賢不符合開除黨籍的標準，因此改為撤銷黨籍。昨天共有開除黨籍8案，撤銷黨籍12案。

鍾東錦昨委由發言人陳怡樺發聲明指出，鍾東錦加入國民黨廿多年，付出奉獻、無怨無悔，如今遭無理對待，唯有訴請司法還一個公道。鍾東錦表示，他將循立委陳玉珍建議，依法提起訴訟，持續打選戰。收到國民黨公文後，會透過律師提出確認黨籍存在訴訟，並將到苗栗地檢署按鈴控告黃健庭。

魏嘉賢說，入黨17年，從政一直和國民黨在一起，這次以無黨籍參選議員是思考很久，但覺得還是要堅持自己的核心價值。

黨務人士分析，鍾東錦在苗栗選情確實比黨籍參選人謝福弘樂觀，且不少黨籍人員為鍾輔選，如果輔選都要遭停權或是撤銷黨籍，恐怕傷及地方感情，因此才會希望專案處理。不過，黨部仍會努力輔選謝福弘，希望支持者還是以黨為重。

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