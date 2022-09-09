遭民進黨開除黨籍 鄭寶清轟威權、密室

遭民進黨開除黨籍的桃園市長參選人鄭寶清表示，這是「乞丐趕廟公」，但他很輕鬆，「不用再抬頭看上面（黨內高層）」。(記者杜建重／攝影)

民進黨 前立委鄭寶清昨被民進黨中評會決議開除黨籍，鄭寶清表示，這是「乞丐趕廟公」，把一個堅持黨的理想、堅持建黨精神的人開除，「被罵背骨的人被背祖的人開除」，代表民進黨跟主流社會價值背道而馳。他強調，當威權體制再起，當密室協商再起，當指定接班人再起，民主革命就是人民義務。

鄭寶清說，自己一個人要對抗執政黨，讓他想起民進黨建黨時期，大家被罵背骨，說是共產黨同路人，現在自己要對抗執政黨，壓力很大，不管是扭曲、抹黑、查水表、道德破壞、人格毀滅，未來都會一一出現，這條路一定要犧牲，會堅定往前走。

「我愛民進黨更愛桃園，我愛民進黨更愛台灣。」鄭寶清指出，他對民進黨沒有怨，只希望民進黨可以回到建黨精神，也才能夠對抗中國對台灣的壓迫，自己不是抬頭看上面，而是低頭看人民，知道人民意志最重要。現在民進黨為一黨之私，回到威權體制、密室協商、指定接班人，這都是造成暗黑勢力權力的交換，而不是人民福祉，人民權益已被財團壟斷。

鄭寶清也提到，自己留下來其實可以得到非常多好處，但都不是他要的，這輩子都為了台灣努力，客家人有硬頸精神，不被摸頭、不怕砍頭，他以「沒辦法摸頭就來砍我的頭」形容自己被開除。

鄭寶清提到，所有的社會變遷都是由背骨的人來帶領，當初民進黨就是國民黨 背骨的人跳出來對抗而建立的，背祖則是放棄祖先的核心價值，比背骨更嚴重，未來會呼喚更多以前黨外的人，回到新黨外精神，發起民主二次革命。

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬指出，大家都是從政黨員，都受到黨紀規範，尊重中評會決定。桃園市長鄭文燦表示，作為民進黨人應有共同價值、感情、行動，這是參與政治的基本前提，如果選擇不同的路，尊重個人選擇。

民進黨前立委鄭寶清日前登記參選桃園市長，導致桃園綠營分裂。民進黨中評會昨天開會，一致通過開除鄭寶清黨籍，會中也將25名違紀登記的直轄市議員參選人除名。中評會主委賴瑞隆會後表示，呼籲鄭寶清不要再用民進黨名義，黨的紀律非常清楚，「既然要違紀參選，既然要離開民進黨；就不該再用這樣的名義混淆視聽」。

鄭寶清在民進黨提名 原桃園市長林智堅時，就直批選舉對策委員會「黑箱作業」，隨後林智堅退選，民進黨再提名立委鄭運鵬參選，鄭寶清自稱「天人交戰」，但仍在9月1日登記參選。

黨內人士認為，鄭寶清這兩個月不斷批評民進黨，估計可能拿不到綠營基本盤的票，但可能拉到一些中間選民；民進黨依內部民調評估，鄭寶清影響整體戰局的程度有限，民進黨的主要對手，仍是國民黨市長參選人張善政。

賴瑞隆表示，會中有高度共識，半小時處理完畢，每位中評委都認為鄭寶清參選是重大違紀案件，須依照黨紀處理，因此明快做出處理，並希望所有黨員、人民支持民進黨提名的參選人，支持進步的力量。

中評會也處理25件直轄市議員違紀參選、退黨案，一併開除黨籍。賴說，因影響到依照民進黨初選機制勝出的參選人權益，「加入民進黨就應該尊重民進黨的紀律，我們絕不接受違紀參選、退黨參選」。