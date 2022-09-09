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黑白集／清洗「民主魂」蔡開除人民的常識

黑白集
民進黨前立委鄭寶清在臉書上傳過去上街頭的照片，向民進黨前主席許信良報告「正式宣布參選桃園市長」。(取材自臉書)
民進黨前立委鄭寶清在臉書上傳過去上街頭的照片，向民進黨前主席許信良報告「正式宣布參選桃園市長」。(取材自臉書)

民進黨開除了鄭寶清黨籍，但與其說開除，不如說清洗。鄭寶清參選不過是對黨內民主被蔡英文粗暴剝奪的抗議，蔡英文不啟動協調，不重開初選，反而開除鄭寶清，就是對民主呼喚的鎮壓，說清洗更貼切。

鄭寶清參選，是以創黨「民主魂」對抗當權「利益鏈」。這一回合，蔡英文用黨機器將鄭寶清掃地出門，看似風光，但真正的對決卻在投票日。屆時，支持者與中間選民將用選票對兩人做出審判，究竟人民挺威權專斷的黨主席，還是挺想要找回民主初衷的人，不久即可見分曉。

蔡英文的威權，可謂憲政史上一道詭異的逆風。在民主化多年後，她查禁在野黨財產、關閉民營電視台、封存爭議的違法證據、瘋狂卡管。現在她則硬拗，稱看過林智堅論文的都相信他未抄襲，即令最後被迫換堅，也堅不認錯道歉。

蔡英文常向外賓高談闊論台灣是民主前線，但她開鍘鄭寶清卻令人懷疑：她遲遲才加入民進黨，卻把黨搞成民主集中制，割棄了進步。

開除鄭寶清的算盤是：忠心耿耿的支持者，將一如往昔地封殺被除名的「叛徒」。翻開民進黨歷史，脫黨參選者皆難逃此命運。但這次算盤卻不一樣，兩鄭民調竟反常地在伯仲之間；因為她開除的不是鄭寶清，而是人民的常識。當鄭寶清擊敗鄭運鵬，蔡英文的威權也已搖搖欲墜！（轉載自聯合報）

蔡英文 民進黨 投票

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