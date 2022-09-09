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蔡英文搭專機視察兼輔選？ 藍批黨國不分

記者程遠述、丘采薇／台北9日電
蔡英文搭專機視察兼輔選行程。 台灣新聞組整理
蔡英文搭專機視察兼輔選行程。 台灣新聞組整理

國民黨立法院黨團昨表示，蔡英文總統近一個月內，有六次視察行程和民進黨輔選行程重疊，其中不乏坐行政專機，質疑綠營黨國不分。

國民黨立委李德維指出，前總統馬英九執政時兼國民黨主席，搭專機跑私人行程共支出約674萬台幣（約21.8萬美元）給國家，反觀蔡政府有沒有付錢都不說，且歷次輔選行程，有沒有非公務、民進黨職人員乘坐？總統府應說清楚。

總統府回應，蔡政府對於專機運用，都會比照前總統馬英九方式辦理，一切按照規定。總統府發言人張惇涵表示，早在2019年總統大選期間，在野黨就炒作過相關議題，去年底公投期間，在野黨又拿此議題進行操作；實際上，國防部去年在立法院答詢時即已表示，確實有收到民進黨中央黨部支付相關款項。

國防部發言人孫立方表示，截至8月底為止，都有收到民進黨支付燃料費用，一切按照程序辦理。據悉，按照派機規定，只要是非公務行程，都會繳費，從以前到現在，做法都沒有改變。

國民黨立委洪孟楷批評，總統使用行政專機視察地方建設無可厚非，但若在視察行程中偷加入輔選行程，就變「假視察、真輔選」，公器黨用，情形就非同小可，應對民眾說清楚，輔選行程利用公務資源的費用、油料應怎麼算？行政專機上除官員，是否夾帶黨職人員？

國民黨 民進黨 馬英九

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