觀察站／綠憂同情票 流向鄭寶清

民進黨中評會召開預計開除鄭寶清黨籍，鄭運鵬（中）強調尊重最後決定。（記者翁唯真／攝影）

桃園市長參選人、前立委鄭寶清被民進黨 以違紀參選為由開除黨籍，綠營與鄭寶清徹底畫清界線，不再有模糊地帶，並設法阻斷鄭寶清影響的關鍵少數、更要邊緣化民眾黨，讓市長選戰回到藍綠對決。

不過，民進黨這次「堅下鵬上」，加上新竹市前市林智堅 論文門重傷選情，對手、國民黨參選人張善政 支持度相對穩健攀升。未來事件交易所等網路統計，張善政「開低走高」，交易、得票熱絡度高過鄭運鵬，坊間也傳出張善政讓數萬票的盤勢，即使宏碁農委會委託研究計畫案天天被綠營緊咬涉抄襲，但相較林智堅論文門爭議，張善政選情震盪相對不大。

鄭寶清登記參選遭綠營開鍘，鄭文燦第一時間僅說尊重鄭寶清選擇不同的路，依舊看好自家人鄭運鵬選情，稱鄭運鵬支持度穩定攀升，未來會拉開差距。不過，桃園民進黨基層仍憂心綠營支持者分裂，畢竟鄭寶清在桃園耕耘已久，被開除黨籍難道民進黨高層都沒錯？綠營同情票將流向鄭寶清。

地方認為，桃園市現階段仍難形成互相牽制的四腳督局面，除非鄭寶清、民眾黨賴香伶得票達15%或更高，否則難以發揮關鍵少數作用，就像2018年楊麗環脫黨參選，只拿下不到5%選票，加上另兩位非藍綠的候選人，合計7%得票率，難撼動藍綠整體選情。

桃園市藍綠白、無黨籍陣營要擴大票源，絕對是爭取中間選民，也就是要提出具吸引力的政見，跨越鄭文燦市政建設門檻，誰爭取到這群市民的選票，就有機會勝選。