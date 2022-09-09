觀察站／苗栗議長參選遭開除黨籍 藍分裂 綠坐收漁利

國民黨考紀會開除苗栗縣長參選人鍾東錦黨籍，鍾東錦等將提起相關訴訟。（本報資料照片）

國民黨 苗栗縣議會議長鍾東錦堅持參選縣長遭開除黨籍，為縣長選戰投入變數。苗栗原是藍營鐵票區卻鬧分裂，棄保效應恐成勝負關鍵，但因5人參選，勝負仍在未定之天。

苗栗縣政治形勢藍大於綠，民進黨 從未執政，國民黨徐耀昌這屆連任拿下17萬多票，地方政壇推估藍營有15萬至17萬票的基本盤。民進黨縣長參選人徐定禎這屆參選縣長得票11萬多票，經4年經營，原已擁有1拚實力，如今國民黨分裂，讓徐的機會更大。

鍾東錦被開除黨籍，看似影響最大，但政壇人士有不同看法，因為鍾備戰縣長兩年，也為國民黨立下汗馬功勞，最後國民黨提名 謝福弘、開除鍾的黨籍，鍾的支持者情何以堪？會否因此更凝聚支持者，值得觀察。

不過，國民黨提名人謝福弘是國民黨中央及地方派系大老劉派前縣長劉政鴻、黃派前縣長傅學鵬的最大公約數，藍軍在苗栗又以「陸戰」的組織動員見長，加上苗栗流動人口少，鄉親重情義，實力依舊堅強。

民進黨徐定禎在藍營鬧分裂後，機會大好，民進黨輔選力道強度也是前所未有，除了中央執政資源奧援，空戰、陸戰更大動員，但時代力量縣長參選人宋國鼎來勢洶洶，這屆選縣議員初試啼聲就一鳴驚人，問政犀利獲得年輕族群認同支持，會分掉多少綠營的票，還是會出現棄保，關係選舉勝負。