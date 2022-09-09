我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

時代的見證：英國新聞頭版致敬的伊麗莎白二世

英特爾CEO傳透露真實想法：中國5年內不會攻打台灣

觀察站／苗栗議長參選遭開除黨籍 藍分裂 綠坐收漁利

記者 范榮達
國民黨考紀會開除苗栗縣長參選人鍾東錦黨籍，鍾東錦等將提起相關訴訟。（本報資料照片）
國民黨考紀會開除苗栗縣長參選人鍾東錦黨籍，鍾東錦等將提起相關訴訟。（本報資料照片）

國民黨苗栗縣議會議長鍾東錦堅持參選縣長遭開除黨籍，為縣長選戰投入變數。苗栗原是藍營鐵票區卻鬧分裂，棄保效應恐成勝負關鍵，但因5人參選，勝負仍在未定之天。

苗栗縣政治形勢藍大於綠，民進黨從未執政，國民黨徐耀昌這屆連任拿下17萬多票，地方政壇推估藍營有15萬至17萬票的基本盤。民進黨縣長參選人徐定禎這屆參選縣長得票11萬多票，經4年經營，原已擁有1拚實力，如今國民黨分裂，讓徐的機會更大。

鍾東錦被開除黨籍，看似影響最大，但政壇人士有不同看法，因為鍾備戰縣長兩年，也為國民黨立下汗馬功勞，最後國民黨提名謝福弘、開除鍾的黨籍，鍾的支持者情何以堪？會否因此更凝聚支持者，值得觀察。

不過，國民黨提名人謝福弘是國民黨中央及地方派系大老劉派前縣長劉政鴻、黃派前縣長傅學鵬的最大公約數，藍軍在苗栗又以「陸戰」的組織動員見長，加上苗栗流動人口少，鄉親重情義，實力依舊堅強。

民進黨徐定禎在藍營鬧分裂後，機會大好，民進黨輔選力道強度也是前所未有，除了中央執政資源奧援，空戰、陸戰更大動員，但時代力量縣長參選人宋國鼎來勢洶洶，這屆選縣議員初試啼聲就一鳴驚人，問政犀利獲得年輕族群認同支持，會分掉多少綠營的票，還是會出現棄保，關係選舉勝負。

國民黨 民進黨 提名

上一則

台灣新增3萬4020例確診 新北破7000例最多

下一則

中共軍演後第6個美團訪台…蔡盼簽免雙重課稅協定

延伸閱讀

參選桃園市長被開除黨籍 鄭寶清批：乞丐趕廟公

參選桃園市長被開除黨籍 鄭寶清批：乞丐趕廟公
黃珊珊酸：一群政二代幫打政四代

黃珊珊酸：一群政二代幫打政四代
黃珊珊曾找沈慧虹接班？藍：小英的好女孩

黃珊珊曾找沈慧虹接班？藍：小英的好女孩
黃珊珊否認找沈慧虹接副市長 蔣萬安：不用否認或切割過去

黃珊珊否認找沈慧虹接副市長 蔣萬安：不用否認或切割過去

熱門新聞

陳文茜因病只能坐在床上和觀眾見面。(圖:TVBS提供)

遺囑財產已安排 陳文茜：明天可以走 此生無憾

2022-09-03 19:38
日月潭萬人泳渡登場，台前總統馬英九（中）第9度泳渡日月潭。記者賴香珊／攝影

馬英九泳渡日月潭 被攙扶上岸 自嘲「人老了要承認」

2022-09-04 11:27
九月起增加每周入境人數，桃園機場卻出現防疫計程車不足、旅客在機場久候等諸多亂象。記者季相儒／攝影

台灣入境塞爆 旅客苦等防疫計程車

2022-09-02 17:23
中國大陸無人機持續侵擾離島，軍方2日證實，已調派干擾槍進駐金馬。（圖：軍聞社提供）

拖月餘才敢轟陸無人機 沈富雄：全因蔡英文聽到白宮一句話

2022-09-04 02:24
新加坡前外交部長楊榮文5日接受訪問表示，台灣對中國來說高度敏感，可能引發北京激烈反應，如同1941年的珍珠港事件一樣。（Getty Images）

星前外長：台灣問題恐引發北京激烈反應 如珍珠港事件

2022-09-05 21:12
參院外交委員會14日將審查強化台美關係的「台灣政策法案」，白宮國家安全顧問蘇利文表示，部分條文令人擔心。(本報資料照片)

台灣政策法新法若通過 學者：美中恐攤牌 甚至斷交

2022-09-08 20:56

超人氣

更多 >
直播／英國女王駕崩 王儲查理繼位為國王

直播／英國女王駕崩 王儲查理繼位為國王
快白金漢宮半小時 內閣早知女王病情 英相接過紙條面露難色

快白金漢宮半小時 內閣早知女王病情 英相接過紙條面露難色
德州夫婦20萬元買下閒置20年空屋 意外發現屋內都是寶

德州夫婦20萬元買下閒置20年空屋 意外發現屋內都是寶
英女王駕崩 新國王查理三世：我與我的家人最悲傷時刻

英女王駕崩 新國王查理三世：我與我的家人最悲傷時刻
直播／英媒主播穿全黑 報導女王身體最新狀況

直播／英媒主播穿全黑 報導女王身體最新狀況