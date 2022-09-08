「笑死」內政部 官網成失速列車

藝人楊丞琳上陸綜提及過往「我在台灣沒吃過什麼海鮮」、「吃海鮮是奢侈的在那」引起網友熱議。內政部小編開酸楊丞琳「笑死」， 反遭網嗆沒格調。(記者侯永全／攝影)

內政部臉書 6日以網路流行用語「笑死」，諷刺藝人楊丞琳說「在台灣吃海鮮挺奢侈」，引發論戰。贊同者批藝人為取悅對岸扭曲台灣該被罵，反對者認為政府機關不應因言論可議，就帶頭霸凌 單一個人。此事讓我們回頭檢視，到底期待政府機關做什麼？

政府機關臉書、社群或官網等，是重要文宣管道，民眾若對政策有疑問，上網尋求協助是最常見手段。但如果今天點開頁面，只見政府花資源去批評、諷刺國民，卻少了法理解析和解決問題窗口，我們需要這樣的政府網頁嗎？

在網路時代，外界可以理解公部門小編們希望以軟性幽默的方式，吸引民眾點閱，了解更多政策或規定；製作哏圖、跟風挑戰，都無傷大雅。

若政府網站變成為民眾做政治價值判斷，甚至針對單一個人調笑，以一個全體公民繳稅成立，綜理警察消防、民戶政、營建、移民等的機構，真是我們期待的角色嗎？

人民要的，是能良善治理、解決問題的政府部門，不是一個爭奇鬥豔的「網紅內政部」。此次爭議爆發後，內政部長徐國勇力挺小編，但政府治理對徐來說，難道已不再重要？政府應追求民生、社會發展，堅持公平與自由價值，現在竟把按讚、帶風向當成最高目標？更重要的，還以扭曲訊息斷章取義，扭曲事實，攻擊國人，這是律師出身的徐大部長應有的作為嗎？

剛在不久前，因國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）公布「數位中介服務法」草案，引來各界批評不斷，蔡總統才重申捍衛言論自由是民進黨堅定不移的立場，如今，政府官網卻出現霸凌藝人的做法，反讓蔡總統捍衛言論自由的說法被「笑死」。

政府有著碩大資源及影響力，必須站在中立的位置。今天，我們坐視內政部「笑死」藝人，明天，若輪到自己，就一點也不好笑了。