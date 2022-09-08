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「笑死」內政部霸凌當有趣 藍：用國家機器打藝人

台灣新聞組／台北8日電

內政部臉書宣傳反詐騙時用「笑死，竟然有人說在台灣吃海鮮很奢侈」，被批評是用國家機器打擊藝人；台北市長柯文哲昨天表示，不要在自己同胞裡面製造敵人，台灣其實有更重要的事情要應付；也有市議員也批評以圖卡反諷，不僅欠缺同理心，也瞧不起經濟弱勢。

北市議員王鴻薇在臉書發文表示「 笑死，納稅錢去攻擊百姓。」楊丞琳事件，綠營群起圍攻，雖然徐國勇說不是針對楊丞琳、是要宣傳反詐騙，但綠營黨公職紛紛發文卻是事實，而且這已不是第一次。

王鴻薇說，朱學恆點出政府超徵稅額，結果被財政部小編回嗆「 大腦是好東西，要保護好。」柯文哲講了一句軟封城，被公視小編作哏圖暗酸「練痟話」，這些政府粉絲專頁坐領公帑，海巡帶風向霸凌異議分子，如果這樣不能算政府養網軍，什麼才是政府養網軍？

行政院政務委員張景森在臉書兩度發文，指大堆網路盲流跟風，把霸凌當有趣，讓他不寒而慄，指台灣的網路不應該染上這種小粉紅的文革風，否則真的有點可怕。

高雄市議員陳美雅批評，藝人因為小時候家庭窮苦，所以說吃海鮮是很奢侈的一件事，內政部竟圖卡反諷，不僅欠缺同理心，也瞧不起經濟弱勢。高市議員林于凱認為，內政部不從源頭防堵，卻用廉價宣傳進行鄉民式嘲諷，這才讓他覺得「尷尬死」。

立委邱顯智表示，政府機關帳號淪為背書和攻擊政敵或個人工具非新鮮事，網軍治國的亂象不改，還有多少底氣說自己是成熟的民主國家？且社群媒體發文就代表該政府機關，看成熟民主國家政府機構的社群帳號，「哪個國家像台灣內政部一樣發這樣的文？」

內政部 臉書 社群媒體

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