黃珊珊酸：一群政二代幫打政四代

國民黨 台北市議員徐巧芯日前公布民進黨台北市長參選人陳時中 競選辦公室成員，發現不少成員是「政二代」。內政部長徐國勇女兒徐慧娟也在名單中，徐國勇說，「先定義什麼是政二代，那國父的後代又是政幾代？」他自己不覺得委屈，但許多年輕人會委屈。

陳時中昨表示，外界批評「政二代」，是指說「超乎他所展現能力，突然跳到比較高的位置，父母運用身分地位做不當的庇蔭」，而非政二代不能從事政治工作，或是參與政治活動就是錯的，就算團隊內有政治人物的子女，都是從基層做起，和所有人一樣來練習觀摩。

蔣萬安表示，他的團隊都是經過民意洗禮、民眾投票 選出來的民意代表，都是透過自己的努力問政表現，得到民眾肯定，這跟陳時中團隊完全不同。

無黨籍參選人黃珊珊走訪士林區士東市場時則表示，那是一群「政二代」幫著陳時中去打「政四代」，就是各吵各的，她沒有意見。

民進黨立委許智傑反擊，列出國民黨台北市長參選人蔣萬安競選團隊高達七人是政二代，並指國民黨提名參選縣市長23人中，有八人為政二代，另有四人的伴侶或兄妹從政，反批國民黨縣市長人選超過五成出身政治家族。

國民黨文傳會主委洪孟楷回應表示，英雄無論出身高低，重點在於民選首長是接受民眾的檢驗投票來決定，獲得支持才有為民服務的機會。