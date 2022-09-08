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黃珊珊酸：一群政二代幫打政四代

台灣新聞組／台北8日電

國民黨台北市議員徐巧芯日前公布民進黨台北市長參選人陳時中競選辦公室成員，發現不少成員是「政二代」。內政部長徐國勇女兒徐慧娟也在名單中，徐國勇說，「先定義什麼是政二代，那國父的後代又是政幾代？」他自己不覺得委屈，但許多年輕人會委屈。

陳時中昨表示，外界批評「政二代」，是指說「超乎他所展現能力，突然跳到比較高的位置，父母運用身分地位做不當的庇蔭」，而非政二代不能從事政治工作，或是參與政治活動就是錯的，就算團隊內有政治人物的子女，都是從基層做起，和所有人一樣來練習觀摩。

蔣萬安表示，他的團隊都是經過民意洗禮、民眾投票選出來的民意代表，都是透過自己的努力問政表現，得到民眾肯定，這跟陳時中團隊完全不同。

無黨籍參選人黃珊珊走訪士林區士東市場時則表示，那是一群「政二代」幫著陳時中去打「政四代」，就是各吵各的，她沒有意見。

民進黨立委許智傑反擊，列出國民黨台北市長參選人蔣萬安競選團隊高達七人是政二代，並指國民黨提名參選縣市長23人中，有八人為政二代，另有四人的伴侶或兄妹從政，反批國民黨縣市長人選超過五成出身政治家族。

國民黨文傳會主委洪孟楷回應表示，英雄無論出身高低，重點在於民選首長是接受民眾的檢驗投票來決定，獲得支持才有為民服務的機會。

國民黨 陳時中 投票

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