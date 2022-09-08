黑白集／海鮮、饅頭、免治馬桶 選戰剩一堆嘴皮

今年選舉未出現任何亮眼或動人的訴求，林智堅論文抄襲案下戲後，即乏善可陳。所幸，陳時中 的「免治馬桶」掀起一陣火花，他的競選團隊「政二代」林立將再掀風潮。此外沒多少新鮮事，此際，楊丞琳的「海鮮」和林佳龍的「饅頭」，竟都成為熱議話題。

藝人楊丞琳上大陸節目，稱自幼家境不好，沒吃過什麼海鮮，還說「在台灣吃海鮮是奢侈的事」。台灣四面環海，當然不缺海鮮；而海鮮有貴有賤，不至於讓人吃不起，但楊丞琳一句話，引起綠營愛國心大發作；內政部 立馬發表「造句哏圖」諷刺，陳吉仲酸她「吃海鮮是國人之日常」，各候選人更競相曬吃海鮮照駁斥。

這麼玻璃心，當然是不容許台灣被大陸民眾看扁。但打選戰打到這麼羊腸小道去，也未免太離題？楊丞琳又不是候選人，為她一句話隔岸發砲，到底在射什麼？尤其那個節目已是兩個月前的事，此時拿來作文章，倒比較像在幫陳時中的「免治馬桶」解圍吧！

林佳龍也很離譜，他稱自己像「潤餅」，對手侯友宜 則像「饅頭」，如果連吃三顆饅頭「會中毒」。此話基本不知所云，連饅頭業者都懶得理他；林佳龍也自知失言，竟推稱這話是得自馬克斯的「三塊麵包」理論，實在有夠扯。

從海鮮到饅頭，反映台灣的民主政治不進則退，只剩下一堆嘴皮了。