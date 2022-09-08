站在爸爸肩上 綠二代集結混淆黨政分際

陳時中 競選團隊陣容曝光，露出的名單讓人吃驚，擠滿了當今政府要員的公子女兒。其中，除陳時中的兒子陳彥安，包括了司法院長許宗力的女兒許喻理、內政部 長徐國勇的女兒徐慧娟、法務部次長蔡碧仲的女兒蔡舒景，前考試院長姚嘉文之女姚雨靜，北市民政局長藍世聰之子藍佑倫等。陳時中7月中才獲民進黨 徵召，短短時間就集結了這麼多「政二代」加入其門下，綠營如何蓄集黨政之力為他輔選，由此可見。

儘管這些政府要員都極力撇清，以「兒女已成年」、「孩子有獨立思考」、「他們有自己的交友圈」等理由，辯稱外界將他們貼上「政二代」的標籤並不公平。此話固有若干道理，但不可否認，這群年輕人若非具有「政二代」身分，會那麼容易進入黨中央的眼簾，而優先被招募嗎？這些綠二代，就是因為「站在爸爸的肩上」，顯得格外醒目與高大，才得以雀屏中選進入陳時中麾下參與市長之役。

這次選舉，「綠二代」這般大規模的集結和動員，確實是一個值得關注的現象。此一現象，除反映民進黨內權力傳承與交班之熱切，更透露出蔡總統混淆「黨政分際」之無所不用其極；事實上，外界若僅聚焦在綠營「政二代」卡位的積極，極可能漏失了一個更重要的角度。試想，蔡總統把政府高官的子女都納入陳時中旗下，真正的目的其實不在第二代，而是這些子女腳下站著的「巨人」。所謂「醉翁之意不在酒」，在競選現場扛轎的是「綠二代」，但在關鍵時刻能賜與抬轎者神力的，其實是他們的「父親們」，不是嗎？

「從政」成為家族傳承事業，國內外皆司空見慣，不足為奇。然而，由主政者發動，刻意且大量地將政務官的子女拉進執政團隊的內外圍活動，這卻是第一樁。蔡英文本身也許沒有家人參與，但她放任民進黨進行這樣的操作，甚至可能經她默許或授意而進行，這是嚴重傷害民主的做法。如此做法，除踐踏「黨」和「政」的分際，將使行政中立及司法獨立無法維持，甚至迫使行政權和司法權淪為民進黨的助選工具。

這種擔憂，並非杞人憂天。近幾年，台灣的行政中立已逐漸傾斜，在公權力運用及資源分配上常刻意「助綠損藍」；司法起訴判決及大法官釋憲案，也往往看顏色斷案。這次，司法院長許宗力、法務部次長蔡碧仲、內政部長徐國勇的「女兒們」全進了陳時中團隊，競選中若發生什麼爭議，國民黨和民眾黨會不擔心政府作出偏頗的裁決嗎？表面上看，這些政二代只是去抬轎輔選，但關鍵時刻，他們不會被當成黨的棋子來下嗎？我們建議，這三名政務官的子女最好主動退出團隊，以示公正和清白，也幫蔡政府維持一點顏面。

民進黨當然可以辯稱，這些第二代都是自己主動投入，為黨的團結效力，在工作中並不特別標榜自己的家世身分，外界不應抹煞他們的自主選擇。問題是，如果沒有背後那個爸爸的高大身影襯托，完全靠公平競爭的話，他們出線的機會和其他年輕世代受到拔擢的機會，會是相同的嗎？對此，民進黨誰能站出來反駁嗎？

最諷刺的是，綠營拉了一堆「政二代」為陳時中助選，目的就是要幫他爭取年輕世代的選票；但站在年輕世代的立場設想，這些「綠二代」，正是利用「身分特權」插到青年隊伍最前方的一群，那些高貴的「靠爸族」優先奪走了機會，同世代的年輕人卻仍在苦苦排隊、苦苦工作、苦苦掙扎，他們要向誰追討公平？