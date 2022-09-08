黃珊珊曾找沈慧虹接班？藍：小英的好女孩

無黨籍台北市長參選人黃珊珊(中)。(記者徐偉真／攝影)

民進黨 立委柯建銘昨天表示，無黨籍台北市長參選人黃珊珊曾規畫自己參選後，由當時的新竹市副市長沈慧虹接北市副市長職缺。黃珊珊昨說沒有這件事，她和沈慧虹是很久的朋友，有私交，但北市人口在250萬人以下就不能補第三位副市長，還問「這是哪裡來的消息？」

民進黨新竹市長參選人沈慧虹昨天和柯建銘一起接受專訪，柯建銘說好幾個月前，黃珊珊曾規畫自己參選後由沈慧虹接任副市長職缺；沈慧虹說，黃珊珊當時跟她說若沒有下一步規畫的話，大家一起為台北市努力。

黃珊珊說，她和沈慧虹是很久的朋友，沈慧虹曾在台北市政府服務過，她們有私交，但選舉時不需要做這樣的政治操作。

媒體追問是否因為知道新竹市前市長林智堅論文有問題才沒有找沈慧虹，黃珊珊說，副市長是市長的職權，不是她的職權，不是她要給誰接就給誰接，而且大家很早就知道北市能不能補第三個副市長了，根本就沒有這件事。

國民黨 前立委蔡正元表示，黃珊珊是「小英的好女孩」、骨子非常綠。2016年蔡英文 「提名」黃珊珊競選台北市港湖區立委，弄得民進黨立委高嘉瑜跑去中央黨部哭鬧，黃珊珊獲得蔡英文總統賞識，兩人的關係距離遠比民進黨立委高嘉瑜近，黃知恩圖報，也從不敢對蔡英文說重話。

黃珊珊說，蔡正元是蔣萬安的「千歲團」成員之一，蔡正元是代表蔣萬安發言嗎？還是國民黨真的太緊張，覺得基本盤不保了？沒有必要回應蔡正元的言論，台北市民早在八年前就超越藍綠了，八年過去了國民黨還停留在原來的思維裡。

蔣萬安競辦發言人黃子哲表示，黃珊珊游移在藍綠加白之間，刻意模糊選民視線。民進黨2016年在港湖區禮讓黃珊珊選立委，雙方有過密切的政治合作是不爭的事實，黃珊珊當時也曾被質疑是「橘皮綠骨」，該向市民交代清楚的反而是黃珊珊。