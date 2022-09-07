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若解放軍犯台 美空軍將領：會是史上最困難軍事行動之一

黑白集／英系福壽螺 盤聚民進黨

黑白集
蔡英文走訪駐紮在花蓮的空軍第五聯隊。(取材自臉書)
蔡英文走訪駐紮在花蓮的空軍第五聯隊。(取材自臉書)

民進黨鄭寶清違紀參選，號召群眾找回創黨精神，呂秀蓮等元老聲援，慨嘆黨內民主今非昔比。綠營側翼立馬痛剿前輩「背骨」，扣上「中共同路人」罪名。深綠學者施正鋒打抱不平，批民進黨被「福壽螺」盤據，點名蔡英文讓黨淪為競逐權與利的工具。

林智堅論文抄襲案發，綠營指控「台大是中共同路人」，要脅民眾跟蔡英文一起挺堅。二二八遺族的王世堅拒絕指鹿為馬，被側翼抹紅；他反嗆，「若台大是中共同路人，大家都來吧」。網民聲援，反譏蔡政府上台，滿街都是中共同路人。

亂扣紅帽是民進黨專長，但把紅漆潑得如此鋪天蓋地，蔡政府遠超越前人。蔡英文首次選總統就抹紅企業領袖，準備連任時，以國安法點燃全民紅色恐懼。藍白接了滿手紅帽，連台獨金孫賴清德也成綠皮紅骨。老百姓反萊豬挺藻礁核能，包括憐惜「很多小孩走了」，乃至台大與消基會，都被高官斥成中共同路人。

蔡英文藉抗中黨同伐異，鞏固集權，舉國非綠即紅。以致下次總統大選可能名單裡，除了陳建仁，賴侯柯朱都是「中共同路人」，荒謬至極。

福壽螺是外來種，雖取了個好名字，卻帶來台灣生態浩劫。蔡英文宣稱改造民進黨，結果卻是黨內民主腰斬，黑道金權喬事不斷，民主憲政奄奄一息。英系才不負政治福壽螺之名。

中共 蔡英文 民進黨

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