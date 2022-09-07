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國慶主視覺中華民國又不見 在野批玩弄圖文、黨國不分

記者鄭媁、林縉明、歐陽良盈／台北7日電
今年國慶主視覺圖案代表「多元匯聚、璀璨未來」，但朝野有不同看法。（圖：國慶籌備委員會提供）
今年國慶主視覺圖案代表「多元匯聚、璀璨未來」，但朝野有不同看法。（圖：國慶籌備委員會提供）

今年國慶主視覺出爐，主題為「守土衛國、你我同行」，圖案設計由四色組成，象徵凝聚各方力量，成為強而有力的盾牌。但主視覺看不到「中華民國」，又出現「TAIWAN NATIONAL DAY」，形同慶祝「台灣國慶日」，國民黨立委質疑，民進黨再度用意識形態顛覆中華民國；民眾黨立委也表示，主視覺以民進黨的綠為底色，讓人有公器私用、黨國不分的聯想。

國慶籌備委員會秘書長陳宗彥昨天公布，今年國慶主題為「守土衛國、你我同行」，英文標語則如同去年，為「TAIWAN NATIONAL DAY 2022」。主視覺採取多元匯聚、璀璨未來的設計概念，為了凝聚力量，來自四面八方、多元族群及各種理念的光譜，匯聚在中心點上，視覺營造出強而有力的盾牌、光榮的勳章。

陳宗彥指出，主視覺有四個顏色組成，大地綠、海洋藍，代表台灣的土地；天幕青、暖陽黃則展現並肩同行、無所畏懼，一起守衛台灣、捍衛民主。今年國慶大會表演設計，將符合「守土衛國、你我同行」的概念，會再陸續公開。防疫方面，國慶大會將從去年的6000個座位，增加到1萬個座位。

國民黨立院黨團書記長李德維表示，今年國慶主視覺和主題完全風馬牛不相干，雙十節的精神和意義已完全喪失。針對英文字眼，他表示，不得不說民進黨是玩弄圖案、文字、意象的能手，「但請他們記得，身處的國家是中華民國，蔡英文總統是中華民國的總統。」

民眾黨立委賴香伶表示，主視覺以政黨顏色為基底，尤其若是以民進黨的綠為底色，是不好的示範，很容易讓人有黨國不分的聯想；國慶是國家的節日，不應該因哪一黨執政，就大量使用這個執政黨的代表色，更讓民眾覺得是「公器私用」。

民進黨團幹事長羅致政說，10月10日本來就是中華民國國慶，中華民國的意涵都在裡面，且國慶典禮現在還是會出現中華民國，過度放大解讀沒有必要。

中華民國 民進黨 國民黨

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