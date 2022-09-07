酸陳時中「政二代艦隊」 蔣競辦：綠爸爸們沒教抓內鬼？

國民黨 台北巿議員徐巧芯揭露民進黨 台北巿長參選人陳時中 競選辦公室通訊錄，陳時中團隊隔空對國民黨台北市長參選人蔣萬安喊話，別以骯髒手段帶壞選舉風氣。蔣萬安昨受訪時說，徐巧芯不是他團隊的發言人，名單公開沒這麼嚴重，難道名單也要保密30年嗎？

蔣萬安表示，議員是獨立問政的個體，徐巧芯不是他團隊的發言人，且競選團隊的成員也不是不能公開，「沒這麼嚴重」，包括他的團隊都有媒體揭露報導，直呼「難道名單也要保密30年嗎？」

徐巧芯也指出陳時中團隊有許多成員多為「政二代」，民進黨認為蔣萬安也是主打「政三代」。蔣萬安表示，他是透過兩次選舉，民眾一票票選出來，他是透過民意洗禮靠自己力量，從事公共事務為人民服務，而他完全尊重陳時中組成的競選團隊，以及用人的方式。

據台北中國時報報導，蔣萬安競辦副發言人蕭羽耘質疑，陳時中團隊指控徐巧芯以不法手段取得通訊錄，是綠營慣用的「烏賊戰術」，更酸說陳團隊成員的「爸爸們」，有管警察的內政部長、管檢調的法務部次長、有解釋律令的大法官，擁有抓人、偵辦、判刑最完整的「國家機器一條龍」，難道沒提供抓內鬼的技術指導？

民進黨立委許智傑則反諷蔣萬安公開的競選團隊名單，裡面隨便一查，就有七個是政二代，包括林奕華、李德維等人，不懂蔣團隊為何要打臉自己？

另外，據報導，蔣萬安選情始終無法拉開，泛藍基本盤未歸隊疑是主因。前立法院長王金平上周六邀宴中廣董事長趙少康、新黨副主席李勝峰，以及青壯派立委與多位市議員，當面給蔣萬安意見，直指蔣決策圈太小、切割深藍失策，又缺論述主軸，建議不能像貴公子不夠接地氣。

對於與會者建議，蔣萬安當場允諾會再做改變，而最近蔣萬安已調整團隊，昨更公布長照政策三支箭，其中包含高齡長照補助款每年挹注3億元、鼓勵私人機構加入每床補助2萬元等，鎖定年長族群。