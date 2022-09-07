酸陳時中「政二代艦隊」 蔣競辦：綠爸爸們沒教抓內鬼？
國民黨台北巿議員徐巧芯揭露民進黨台北巿長參選人陳時中競選辦公室通訊錄，陳時中團隊隔空對國民黨台北市長參選人蔣萬安喊話，別以骯髒手段帶壞選舉風氣。蔣萬安昨受訪時說，徐巧芯不是他團隊的發言人，名單公開沒這麼嚴重，難道名單也要保密30年嗎？
蔣萬安表示，議員是獨立問政的個體，徐巧芯不是他團隊的發言人，且競選團隊的成員也不是不能公開，「沒這麼嚴重」，包括他的團隊都有媒體揭露報導，直呼「難道名單也要保密30年嗎？」
徐巧芯也指出陳時中團隊有許多成員多為「政二代」，民進黨認為蔣萬安也是主打「政三代」。蔣萬安表示，他是透過兩次選舉，民眾一票票選出來，他是透過民意洗禮靠自己力量，從事公共事務為人民服務，而他完全尊重陳時中組成的競選團隊，以及用人的方式。
據台北中國時報報導，蔣萬安競辦副發言人蕭羽耘質疑，陳時中團隊指控徐巧芯以不法手段取得通訊錄，是綠營慣用的「烏賊戰術」，更酸說陳團隊成員的「爸爸們」，有管警察的內政部長、管檢調的法務部次長、有解釋律令的大法官，擁有抓人、偵辦、判刑最完整的「國家機器一條龍」，難道沒提供抓內鬼的技術指導？
民進黨立委許智傑則反諷蔣萬安公開的競選團隊名單，裡面隨便一查，就有七個是政二代，包括林奕華、李德維等人，不懂蔣團隊為何要打臉自己？
另外，據報導，蔣萬安選情始終無法拉開，泛藍基本盤未歸隊疑是主因。前立法院長王金平上周六邀宴中廣董事長趙少康、新黨副主席李勝峰，以及青壯派立委與多位市議員，當面給蔣萬安意見，直指蔣決策圈太小、切割深藍失策，又缺論述主軸，建議不能像貴公子不夠接地氣。
對於與會者建議，蔣萬安當場允諾會再做改變，而最近蔣萬安已調整團隊，昨更公布長照政策三支箭，其中包含高齡長照補助款每年挹注3億元、鼓勵私人機構加入每床補助2萬元等，鎖定年長族群。
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