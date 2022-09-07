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任黃珊珊競辦顧問 李鴻源：只要不是綠 沒什麼不能合

記者徐偉真、歐陽良盈／台北7日電
無黨籍台北市長參選人黃珊珊6日發表都市再生政見，邀請內政部前部長李鴻源（圖）擔任競選團隊的政策總顧問，他期勉黃珊珊「任重而道遠」。（記者曾吉松／攝影）
無黨籍台北市長參選人黃珊珊6日發表都市再生政見，邀請內政部前部長李鴻源（圖）擔任競選團隊的政策總顧問，他期勉黃珊珊「任重而道遠」。（記者曾吉松／攝影）

國民黨台北市議員徐巧芯公布民進黨台北市長參選人陳時中競選辦公室成員，不僅有民進黨黨內議員初選落敗的「焦糖」陳嘉行轉戰操盤社群網路，還出現「政二代」成員爭議。無黨籍台北市長參選人黃珊珊昨未對此回應，只公布內政部前部長李鴻源擔任她競選辦公室政策總顧問。李鴻源說，只要在政策上對國家、對台北市好，他都樂於提供專業意見，若國民黨台北市長參選人蔣萬安找他討論，他也樂意。

李鴻源前天到嘉義力挺國民黨嘉義縣長參選人王育敏，共同舉行「生態永續，打造嘉義荷蘭村」政見記者會，昨與黃珊珊同台，媒體詢問是否意味藍白合？他表示，高雄發生氣爆隔天，當時市長陳菊請他去，他二話不說就去，振興醫院院長魏崢在高鐵上問他，高雄是民進黨執政怎麼會去？他笑回「醫生看病前會先問病人是藍綠嗎？」

李鴻源強調，他不是政黨公務員，他提供參選人建議是要幫大家監督他們；他是國民黨永久黨員，過去是親民黨籍，現在是國民黨籍，和黃珊珊是舊識，和蔣萬安也是老朋友，這件事沒有這麼政治化，但「我想只要非綠的，沒有什麼不能合。」

李鴻源胞弟李鴻鈞不久前才獲蔡英文總統提名出任監察院副院長，也讓李家兄弟的政治色彩引發外界聯想。

媒體詢問李鴻源擔任黃珊珊政策總顧問是否透過親民黨主席宋楚瑜牽線？黃珊珊說，她找李鴻源從來不用透過任何人，兩人是老朋友。李鴻源說，他1996年就認識黃珊珊，但很久沒碰到宋，昨天出席記者會，宋也完全不知道。

民眾黨秘書長謝立功表示，李鴻源是水利專家，加入黃珊珊團隊是好的開始，李、黃是舊識，同為親民黨員「也橘、也藍」，黃用無黨籍身分參選，沒有政黨包袱，不應該用政黨色彩框架這樣的組合。民眾黨選戰小組召集人蔡壁如認為李鴻源是「不錯人選」，在城市治理上非常專業，台北面臨都更、社會住宅推動，黃找李加入團隊「有加分」。

無黨籍台北市長參選人黃珊珊（右）6日發表都市再生政見，邀請內政部前部長李鴻源（左...
無黨籍台北市長參選人黃珊珊（右）6日發表都市再生政見，邀請內政部前部長李鴻源（左）擔任競選團隊的政策總顧問，他期勉黃珊珊「任重而道遠」。（記者曾吉松／攝影）

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