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藍世襲腐敗、綠世襲勵志？政二代迴力鏢 印證綠營雙標

記者陳熙文
陳時中競選團隊背景一覽 資料來源：徐巧芯競辦、記者整理 製表：李承穎
陳時中競選團隊背景一覽 資料來源：徐巧芯競辦、記者整理 製表：李承穎

八年前，國民黨提名連勝文參選台北市長，被對手質疑競選團隊充斥政二代，是政治世襲集團，如今政治迴力鏢打回民進黨，台北市長參選人陳時中競選團隊被揭露盡是綠營政二代。民進黨強調這些政二代大多從基層做起，沒有特權，但為何過去對國民黨政二代猛貼標籤？今是昨非再度印證民進黨的「雙標」。

2014年，連勝文參選台北市長，因是前副總統連戰之子，被對手塑造成「靠爸」形象，競選團隊也遭質疑除了老臣就充斥政二代，包括國民黨台北市議員李新兒子李柏毅、前立委郭素春兒子洪孟楷、基隆市副議長宋瑋莉兒子林益諄等人。

前晚，國民黨北市議員徐巧芯公布陳時中競選辦公室團隊名單，除了陳時中兒子陳彥安在列，更引爭議的是司法院長許宗力、內政部長徐國勇、法務部政務次長蔡碧仲、總統府資政姚嘉文等人子女都是競辦成員，競辦儼然成了英系政二代集合地。

八年過去，新政治沒出現，世襲病兆出現在民進黨身上。但其實民進黨「世襲政治」早在2016年贏得總統大選後就開始，當年許多政二代進入民進黨中央工作，包括蔡碧仲女兒蔡舒景、徐國勇女兒徐慧娟等人，讓基層黨工不滿，認為破壞民進黨基層起家精神。

面對外界質疑，陳時中表示不需要對年輕人掛上標籤，他們不會因此得到特權，但為何過去對國民黨政二代猛貼標籤？總不能國民黨世襲政治就是腐敗舊政治，民進黨世襲就是偶像勵志故事。

更值得關注的是，司法院長許宗力女兒也是競辦成員，雖許宗力回應女兒已成年、自有工作與交友圈，但司法院長身分何其敏感，當民眾對於司法獨立普遍不滿之際，難免引發非議。

陳時中團隊成為各方政治勢力集結過水所在，難保他當選台北市長後，北市府不會成為新興政治勢力培養皿，滋生新一代政治權貴。看這些星光熠熠政二代陣仗，競辦每個月支出恐怕非常驚人，也再次印證陳時中果然打的是總統級選戰，連競選經費都是總統級。

民進黨 陳時中 國民黨

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