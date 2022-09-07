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派系共治？陳時中競辦不只政二代 處處可見「英系布局」

台灣新聞組／台北7日電
民進黨台北市長參選人陳時中。（記者曾吉松／攝影）
民進黨台北市長參選人陳時中。（記者曾吉松／攝影）

台北市議員徐巧芯曝光陳時中競總盡是民進黨英系政二代，但其實競總從上到下處處可見英系布局，除了黨副秘書長林鶴明進駐，前副總統陳建仁也非虛位競總主委，常與親英系的內政部長徐國勇、內政部次長花敬群、政務委員張景森等人開會到深夜，主要操盤手更由英系大將、前黨秘書長洪耀福擔任，不但展現勝選企圖心，更有劍指2024總統大選意味。

今年底台北市長選舉「三腳督」，三位參選人勢均力敵，民進黨評估此次是繼24年前陳水扁勝選後，最有機會在北市重返執政，因此精銳盡出，不僅多位立委擔任發言人及政策小組成員，更找來網紅、政二代及政治資深幕僚協助，團隊成員從上到下都有蔡英文總統影子。

黨中央除派副秘書長林鶴明、網路社群中心主任范綱皓支援「新媒體」部門，徐國勇女兒徐慧娟、蔡碧仲女兒蔡舒景都曾在黨部工作，這次順理成章幫英系助拳。

另外，媒體聯絡人林聿禪曾任謝長廷辦公室新聞聯絡人，更是蔡英文競選2012年總統團隊「小英女孩」召集人，也曾任台北市長柯文哲幕僚。

陳時中競總看似「派系共治」，但權力核心仍被英系緊緊抓牢，徐巧芯一句「內鬥得多難看，她手上的資料就有多少」，引人遐想，也許陳時中內部名單流出，並非派系內鬥所致，但若無法整合內部，未來恐怕還有更多「黑料」流出。

不過，被曝光的「政二代」、國會助理等幕僚都在競總各基層部門，團隊內部人員透露「工作根本不輕鬆」。例如，司法院長許宗力女兒許喻理在網路社群部，為了影片字幕在總部修改到半夜；北市民政局長藍世聰兒子藍佑倫在活動部，一早就要跟陳時中跑市場；被點名成員感嘆「不是來做官的，且既然要享受光環，何必來做苦工？」

對於陳時中競選團隊的綠營政二代爭議，許宗力表示，「小孩已成年，有其自己的工作與交友圈」；蔡碧仲則說女兒是法律人，有獨立思考能力，稱「政二代」不公平；藍世聰說他尊重孩子的選擇，「兒子支持陳時中，我覺得很開心。」

陳時中 社群 蔡英文

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