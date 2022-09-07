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台大撤銷碩士學位 林智堅提訴願

記者許維寧、朱冠諭／台北7日電
新竹市前市長林智堅。(本報資料照片)
新竹市前市長林智堅。(本報資料照片)

新竹市前市長林智堅的台大、中華大學碩士學位，均遭認定論文抄襲被撤銷，林智堅日前表示，即便退選，但將於另個場域捍衛權益。教育部昨證實，9月5日已收到林智堅台大學位案的訴願書，後續將依訴願法、行政院及各級行政機關訴願審議委員會審議規定審議。

林智堅委任律師黃帝穎昨證實，林前天已透過律師向教育部提出訴願，認為台大學倫會有諸多嚴重的行政程序瑕疵，希望教育部撤銷台大學倫會月前做出的處分。

依規定，若當事人不服公、私立大學處分，可向教育部提起訴願，交由教育部訴願審議委員會審查，訴願審議會可依職權通知訴願人或利害關係人陳述意見，以3個月內作出訴願決定為原則，但若過程中提案人有補送訴願文書，審議期限則由補正的次日起算；必要時，得延長一次，最長不得逾2個月。

台大7月上旬收到林智堅學術倫理案的具名檢舉，隨後組審定委員會，在8月上旬認定林智堅的台大國發所論文抄襲且情節嚴重，由台大教務處核定撤銷其碩士學位。林智堅隨後宣布退出桃園市長選舉。

中華大學8月下旬也公布審議結果，認定林智堅違反學倫、撤銷碩士學位。不過，林智堅未針對中華大學的部分提訴願。

教育部 林智堅

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