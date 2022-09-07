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新聞評論╱蔡式輕柔八股語言 迴避自己嚴肅的責任

聯合報社論
蔡英文總統近年以大量文青式語言，卻夾藏的另一種「軟性八股」。(記者曾吉松／攝影)
蔡英文總統近年以大量文青式語言，卻夾藏的另一種「軟性八股」。(記者曾吉松／攝影)

台南市殺警案兩名殉職員警涂明誠、曹瑞傑的告別式五日舉行。蔡總統親自前往致哀，並頒發褒揚令，感謝兩人的貢獻，聲稱「我們永遠以你們為榮」。除此之外，行政院長蘇貞昌頒發他們三等楷模獎章，內政部長徐國勇追晉「巡官」職等，市長黃偉哲頒發卓越市民獎狀，可謂備極哀榮。對此，出席追悼的員警則私下感嘆，「這一切，不值得用兩條命去換取」。

以隆重的喪禮氛圍，來遮掩具體嚴肅的問題，是近幾年常見的景象。台南雙警案如此，鐵路警察李承翰殉職案如此，普悠瑪及太魯閣號火車出軌事件如此，飛官徐大鈞、朱冠甍殉職事件亦如此，無一例外。藉著告別式的溫情追封加晉，乃至鉅額慰問金的發放，員警用槍時機及殺警犯之刑責，火車接連重大出軌事故的責任追查，軍機接二連三墜落的真正原因，皆隨之畫下句點。「今天公祭，明天忘記」的譏諷，不是沒有原因。

蔡英文在台南雙警告別式上說出「任務結束了」、「永遠以你們為榮」時，她輕巧迴避了自己的責任，迴避了外界對「判死而不執行」的質問，迴避了台灣治安惡化的問題，迴避了員警配備不足及外役監管理不良的問題。但政府裝傻，人民並未忘記這些事。告別式前兩日，蔡英文出席「總統與高中生面對面論壇」，有學生向她詢及死刑存廢問題。蔡英文的答覆閃爍，說廢死爭議讓很多人不安，但「國家制度能提供足夠的安全，不需要倚賴非常嚴厲的刑罰來嚇阻犯罪。」

如此狡猾的說詞，顯然無法消釋人民的疑慮。第一，台灣治安不斷惡化，黑槍行刑、人口販運、殺人分屍案猖獗；連警察都成為隨機殺人的受害者，總統敢說國家提供了足夠的安全保障？第二，蔡總統若認為死刑不符普世價值，應該透過修法廢除死刑，讓民眾與執法者皆有所遵循。而不是像現在這樣，既不修法廢死，判了死刑又不執行，讓法律處於一種不生不死的彌留狀態，這是對國家法制的偷斤減兩。第三，政治人物必須言行一致，民進黨平時主張廢死，但一遇特殊案件，就有立法院長游錫堃者流跳出來呼喝「一定要判死」。只為移轉民憤，作這種義和團式的演出，是道德之賊。

蔡總統近年以大量文青式語言，一掃政壇的八股氣味，也擄獲了不少年輕人的心。然而，在這些輕柔的語言背後，人們也越來越意識到它夾藏的是另一種「軟性八股」。這些說詞聽起來溫馨，卻是以不同的方式麻痺我們的思維，讓人忘了其真正意圖是在逃避自己的責任。蔡總統與高中生對話，主要目的是宣傳「十八歲公民權」的公投，要高中生幫忙動員催票，使修憲案過關。然而，對於民眾關注的廢死問題，她卻以抽象詞句的三言兩語打發，這是在藐視高中生的智慧吧？

去年台灣發生多起超商店員因勸導客人戴口罩而遭暴力相向的事，有人遭到挖眼，甚至刺死。對這類隨機暴力，蔡英文毫不關注，還敢誇稱國家制度提供了「足夠的安全保障」，根本是自欺欺人。「挖眼案」近日二審宣判，凶嫌僅維持五年徒刑；至於超商店員遭刺死案，凶嫌則以「不記得」為由，希望走「修復式司法」途徑與被害者家屬和解。「修復式司法」也是蔡英文任內所提倡的概念，但遇到裝瘋、毫無悔意的凶手，強求雙方修復，豈非在剝奪被害者的應有權利？

從外交、兩岸、國防，到能源、經濟、司法，蔡總統玩弄了太多的話術，她閃避了自己嚴肅的責任，卻沒有解決問題。

蔡英文 超商 警察

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