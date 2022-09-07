農委會查宏碁報告 張善政有信心

張善政強調宏碁農委會案是引進新資訊，和合約禁止的抄襲不一樣。(記者鄭國樑／攝影)

綠營昨再質疑國民黨桃園市長參選人張善政 抄襲國家通訊傳播委員會（NCC）研究報告。張善政被問到，對農委會在選舉期間調查過去委託宏碁 的研究案，會不會行政不中立？張表示，等結果出來再說，他對報告內容有十足信心，這份報告非常光明磊落。民進黨 桃園市長參選人鄭運鵬則表示，張與其上媒體訴苦，不如花時間一頁頁解釋。

有民代要求張善政辭宏碁獨立董事，張表示，獨董跟選舉是兩回事，不能扯在一起；薪資是公開資訊，沒什麼好說明，宏碁是上市公司，這方面資訊公開透明。

鄭運鵬接受節目專訪指出，張善政稱合理引用，表示知道有大量複製貼上內容，也就是承認「百疏1漏」；究竟合不合理，不是張說了算，關鍵是被使用的人知不知道，當時張沒讓評審委員知道這些出處跟複製貼上的內容，「當初怎麼質疑別人，你就怎麼樣來反省自己。」

民進黨立院黨團書記長郭國文表示，2009年企畫案抄襲2006年NCC委託報告過半，張善政卻稱合理使用，但依契約書明列，不得抄襲或有侵害營業秘密情事；更離譜的是，NCC委託報告僅花98萬元，張負責的農委會報告不僅抄，還拿1,740萬元，應積極說明。

張善政競辦發言人何元楷反諷，民進黨至今不承認新竹市前市長林智堅抄襲，還想辦法把別人弄臭；當民進黨因「抄人堅」臭掉，卻不是向社會道歉，也不是提出市政願景說服民眾，而是「我臭，你也要臭」。