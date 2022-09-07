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農委會查宏碁報告 張善政有信心

台灣新聞組╱台北7日電
張善政強調宏碁農委會案是引進新資訊，和合約禁止的抄襲不一樣。(記者鄭國樑／攝影)
張善政強調宏碁農委會案是引進新資訊，和合約禁止的抄襲不一樣。(記者鄭國樑／攝影)

綠營昨再質疑國民黨桃園市長參選人張善政抄襲國家通訊傳播委員會（NCC）研究報告。張善政被問到，對農委會在選舉期間調查過去委託宏碁的研究案，會不會行政不中立？張表示，等結果出來再說，他對報告內容有十足信心，這份報告非常光明磊落。民進黨桃園市長參選人鄭運鵬則表示，張與其上媒體訴苦，不如花時間一頁頁解釋。

有民代要求張善政辭宏碁獨立董事，張表示，獨董跟選舉是兩回事，不能扯在一起；薪資是公開資訊，沒什麼好說明，宏碁是上市公司，這方面資訊公開透明。

鄭運鵬接受節目專訪指出，張善政稱合理引用，表示知道有大量複製貼上內容，也就是承認「百疏1漏」；究竟合不合理，不是張說了算，關鍵是被使用的人知不知道，當時張沒讓評審委員知道這些出處跟複製貼上的內容，「當初怎麼質疑別人，你就怎麼樣來反省自己。」

民進黨立院黨團書記長郭國文表示，2009年企畫案抄襲2006年NCC委託報告過半，張善政卻稱合理使用，但依契約書明列，不得抄襲或有侵害營業秘密情事；更離譜的是，NCC委託報告僅花98萬元，張負責的農委會報告不僅抄，還拿1,740萬元，應積極說明。

張善政競辦發言人何元楷反諷，民進黨至今不承認新竹市前市長林智堅抄襲，還想辦法把別人弄臭；當民進黨因「抄人堅」臭掉，卻不是向社會道歉，也不是提出市政願景說服民眾，而是「我臭，你也要臭」。

張善政 民進黨 宏碁

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