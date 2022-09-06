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紅潮未退？共和黨領先優勢下滑 眾院變天機會仍大

周玉蔻爆綠民調領先張善政? 鄭運鵬：目前打平輸一點

記者朱冠諭／桃園6日電
民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（右）6日接受媒體人周玉蔻專訪。(記者朱冠諭／翻攝)
民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（右）6日接受媒體人周玉蔻專訪。(記者朱冠諭／翻攝)

媒體人周玉蔻今天在節目上透露，聽聞民進黨桃園市長參選人鄭運鵬民調已領先國民黨參選人張善政2個百分點。對此，鄭運鵬表示，民調他沒有每天看，不過自己才剛掛上看板，綜合各家民調，自己和對手打平輸一點，「這樣的狀況OK啦」。

對於民進黨前立委鄭寶清以無黨參選，鄭運鵬澄清，日前他說每個人都要接受黨紀約束，不是針對鄭寶清；對鄭寶清參選，他尊重，但這樣的行為也會被民進黨支持者檢驗，如果登記下去，就應該接受黨的決定；他也強調民進黨是合議制，討論過程可以有檢討空間，但一個政黨沒有誰可以代表全部。

鄭寶清參選，是否會瓜分綠營選票？鄭運鵬坦言，每個人實力不一樣，不容易評估，不過民進黨在桃園基本盤有三個，一是蔡英文總統和行政院長蘇貞昌的滿意度，二是桃園市長鄭文燦滿意度，三是鄭文燦的個人魅力。

鄭運鵬說，鄭文燦現在滿意度還是高達八成，就算沒辦法直接轉移到他身上，會打一個折，但民進黨有自己的基本盤，也有桃園市民會害怕重回國民黨炒地皮的時代；他自己會再努力，希望拉升15%的支持度。

對於對手諷刺鄭文燦像在選第三任，鄭運鵬說，這其實是肯定鄭文燦施政，害怕鄭文燦的魅力；他也認為，國民黨主席朱立倫用「霹靂手段」強勢徵召張善政，強壓地頭蛇，顯示藍營也知道桃園政治版圖已經不是藍大於綠。

民進黨 民調 國民黨

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