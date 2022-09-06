我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：20大前夕 中國74城市逾3.13億人遭封控

紅潮未退？共和黨領先優勢下滑 眾院變天機會仍大

新聞眼／抓抄襲變泥巴戰 誠實是上策

記者 林河名
國民黨桃園市長參選人張善政。(本報資料照片)
國民黨桃園市長參選人張善政。(本報資料照片)

新竹市前市長林智堅因論文案遭台大及中華大學撤銷碩士學位，黯然退出桃園市長選舉，重創民進黨選情。民進黨旋即反撲，接連指控國民黨桃園市長參選人張善政、新竹市長參選人林耕仁等人也涉抄襲；但民進黨基隆市長參選人蔡適應也中招。抓抄襲頓時變成選戰主軸，也形成泥巴大戰。

「以子之矛，攻子之盾」，成了藍綠選舉攻防重點。綠營不甘林智堅論文案「誠信」嚴重受損，如今抓住張善政的報告案、林耕仁的論文案猛攻，正是狠咬他們二人當初對林智堅的「誠信」要求。

然而，林智堅論文案最大的問題，其實倒不在抄襲本身，而是當事人被指抄襲的回應態度，以及當台大學倫會作出決議之後，民進黨主席蔡英文竟還帶頭要求全黨挺堅，挺到沒有是非、價值崩毀，終至連自家人都挺不下去。抄襲固然不該，仍可危機處理；堅不認錯、甚至瞎挺，只會把問題處理成危機。

相對於林智堅的力辯、不道歉及未出席台大學倫會，張善政第一時間就說「萬一有百密一疏，代表團隊跟農委會致歉」；林耕仁則說，他的論文也許寫得不好，但已主動備妥相關文件資料遞交陽明交大學術倫理與研究誠信辦公室，坦然接受調查檢驗。至於結果如何，相信選民自有評斷。

事實上，論文所涉學歷，絕非優秀政治人物必要條件。但處理爭議展現的態度，卻可用來檢驗政治人物是否合格、適任。

既然問題出在態度，誠實是最好的對策，該怎麼辦就怎麼辦，現有學倫機制即可處理。選戰倒數，朝野的論文泥巴戰也可省省，不想淪為負面選舉，就快端出政見牛肉。

林智堅 民進黨 張善政

上一則

批中天匪台遭求償5億 曹興誠反指誣告

下一則

也遭控抄襲 藍新竹市長參選人林耕仁自請調查

延伸閱讀

農委會標案風波 張善政稱光明磊落沒有什麼好檢討

農委會標案風波 張善政稱光明磊落沒有什麼好檢討
再被爆複製貼上NCC報告？張善政：根據著作權法可重製

再被爆複製貼上NCC報告？張善政：根據著作權法可重製
「民眾熱情直線上升」張善政談選情：審慎樂觀

「民眾熱情直線上升」張善政談選情：審慎樂觀
雙鄭猛攻標案 張善政：傳下波緋聞攻擊

雙鄭猛攻標案 張善政：傳下波緋聞攻擊

熱門新聞

陳文茜因病只能坐在床上和觀眾見面。(圖:TVBS提供)

遺囑財產已安排 陳文茜：明天可以走 此生無憾

2022-09-03 19:38
陳女一頭挑染金髮，年紀很輕，詎料竟是柬國詐騙蛇頭，至少已招募12人赴柬工作。圖／民眾提供

22歲金髮嫩妹逃回台竟是「大蛇頭」 業績好到高升幹部

2022-08-29 14:20
金門又遭民用無人機入侵，守軍示警驅離無效後，即行防衛射擊、予以擊落。(取材自國防部影片)

無人機再侵擾金門 台示警驅離無效「首次擊落」

2022-09-01 02:12
日月潭萬人泳渡登場，台前總統馬英九（中）第9度泳渡日月潭。記者賴香珊／攝影

馬英九泳渡日月潭 被攙扶上岸 自嘲「人老了要承認」

2022-09-04 11:27
九月起增加每周入境人數，桃園機場卻出現防疫計程車不足、旅客在機場久候等諸多亂象。記者季相儒／攝影

台灣入境塞爆 旅客苦等防疫計程車

2022-09-02 17:23
中國大陸無人機持續侵擾離島，軍方2日證實，已調派干擾槍進駐金馬。（圖：軍聞社提供）

拖月餘才敢轟陸無人機 沈富雄：全因蔡英文聽到白宮一句話

2022-09-04 02:24

超人氣

更多 >
伊能靜出事了 求救訊息曝光… 網酸「都是大媽了」挨轟

伊能靜出事了 求救訊息曝光… 網酸「都是大媽了」挨轟
只因多看了兩眼？紐約皇后區華裔夫婦散步遭重擊

只因多看了兩眼？紐約皇后區華裔夫婦散步遭重擊
圖輯╱徒手挖、擔架抬 四川地震已46人遇難

圖輯╱徒手挖、擔架抬 四川地震已46人遇難
英國第3位女首相特拉斯 接下柴契爾以來最艱困任期

英國第3位女首相特拉斯 接下柴契爾以來最艱困任期
暴雨來襲 紐約今明嚴防淹水

暴雨來襲 紐約今明嚴防淹水