新聞眼／抓抄襲變泥巴戰 誠實是上策

國民黨桃園市長參選人張善政。(本報資料照片)

新竹市前市長林智堅 因論文案遭台大及中華大學撤銷碩士學位，黯然退出桃園市長選舉，重創民進黨 選情。民進黨旋即反撲，接連指控國民黨桃園市長參選人張善政 、新竹市長參選人林耕仁等人也涉抄襲；但民進黨基隆市長參選人蔡適應也中招。抓抄襲頓時變成選戰主軸，也形成泥巴大戰。

「以子之矛，攻子之盾」，成了藍綠選舉攻防重點。綠營不甘林智堅論文案「誠信」嚴重受損，如今抓住張善政的報告案、林耕仁的論文案猛攻，正是狠咬他們二人當初對林智堅的「誠信」要求。

然而，林智堅論文案最大的問題，其實倒不在抄襲本身，而是當事人被指抄襲的回應態度，以及當台大學倫會作出決議之後，民進黨主席蔡英文竟還帶頭要求全黨挺堅，挺到沒有是非、價值崩毀，終至連自家人都挺不下去。抄襲固然不該，仍可危機處理；堅不認錯、甚至瞎挺，只會把問題處理成危機。

相對於林智堅的力辯、不道歉及未出席台大學倫會，張善政第一時間就說「萬一有百密一疏，代表團隊跟農委會致歉」；林耕仁則說，他的論文也許寫得不好，但已主動備妥相關文件資料遞交陽明交大學術倫理與研究誠信辦公室，坦然接受調查檢驗。至於結果如何，相信選民自有評斷。

事實上，論文所涉學歷，絕非優秀政治人物必要條件。但處理爭議展現的態度，卻可用來檢驗政治人物是否合格、適任。

既然問題出在態度，誠實是最好的對策，該怎麼辦就怎麼辦，現有學倫機制即可處理。選戰倒數，朝野的論文泥巴戰也可省省，不想淪為負面選舉，就快端出政見牛肉。