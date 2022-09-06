我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：20大前夕 中國74城市逾3.13億人遭封控

紅潮未退？共和黨領先優勢下滑 眾院變天機會仍大

駁抄襲 張善政：政府公開報告可重製

記者朱冠諭、曾增勳／桃園6日電
國民黨桃園市長參選人張善政（左二）說農委會研究案絕不是抄襲，根據著作權法，政府發表的公開報告可以重製。(記者曾增勳／攝影)
國民黨桃園市長參選人張善政（左二）說農委會研究案絕不是抄襲，根據著作權法，政府發表的公開報告可以重製。(記者曾增勳／攝影)

媒體報導國民黨桃園市長參選人張善政13年前擔任宏碁副總主持農委會研究計畫涉及抄襲NCC研究報告，張善政昨天表示，根據著作權法，政府發表的公開報告可以重製，相關報告引用完全合法、來源詳細列出，絕不是抄襲。

對於民進黨桃園市長參選人鄭運鵬要求「拿出反省的誠意」，張善政質疑「是不是還擺脫不了挺林智堅的邏輯」？林智堅的論文和農委會研究案是兩回事，不一樣的東西拿出來講，後面講的都站不住腳。

有媒體報導張善政主持2009年、經費1740萬元(台幣，下同，約56.1萬美元)的農委會研究案中的子報告，有多頁疑複製貼上國家通訊傳播委員會2006年委託工研院執行的研究報告。

張善政昨接受廣播節目專訪時說明，這個計畫當初目的是整理國內外新技術翻譯給農委會參考；根據著作權法規定，政府發表的公開報告在合理範圍都可重製，NCC報告當然是政府報告。

他說，綠營批他靠報告A錢，攻擊他拿了5700萬元做了多少報告？其實在這個委託案中，團隊還開發兩個資訊系統，到很多國家考察，報告篇幅不少，絕不是A錢，重申「如果有一塊錢進到我口袋就退選」。他說，這計畫頭兩年是在前總統陳水扁任內，當時農委會主委是蘇嘉全，蘇當時評價不差，且報告經過法定程序驗收，如果農委會昨是今非要對自己交代。

外傳農委會已判定2008年報告違約，但農委會發言人陳淑蓉澄清，是否違約還在蒐集資料釐清中，農委會目前未就任何研究內容做判定。

針對張善政要鄭運鵬為挺抄襲道歉，鄭回應「我們做的事情全部公開、我講過的話一句沒有收回」，張不應質疑別人來迴避自己責任，這不是市民要的市長參選人態度。

鏡週刊另報導2017年6月至2019年11月、2020年6月起，宏碁選任張善政擔任獨立董事，年報登載薪酬級距位於500萬到1000萬元間，超高薪酬；張善政說，宏碁是上市公司，董監事酬勞都公開，擔任獨董要經股東大會同意，如果有人質疑早被推翻。他強調自己不在意薪水，當時他離開谷歌，到馬政府當政務委員，薪水打折又打折，重視薪水就不會離開谷歌。

張善政 宏碁 林智堅

上一則

萬人染疫亡 藍唱「午後兩點鐘」要陳蔡道歉

下一則

30.7關卡失守 台幣月底恐貶破31元

延伸閱讀

農委會標案風波 張善政稱光明磊落沒有什麼好檢討

農委會標案風波 張善政稱光明磊落沒有什麼好檢討
再被爆複製貼上NCC報告？張善政：根據著作權法可重製

再被爆複製貼上NCC報告？張善政：根據著作權法可重製
「民眾熱情直線上升」張善政談選情：審慎樂觀

「民眾熱情直線上升」張善政談選情：審慎樂觀
雙鄭猛攻標案 張善政：傳下波緋聞攻擊

雙鄭猛攻標案 張善政：傳下波緋聞攻擊

熱門新聞

陳文茜因病只能坐在床上和觀眾見面。(圖:TVBS提供)

遺囑財產已安排 陳文茜：明天可以走 此生無憾

2022-09-03 19:38
陳女一頭挑染金髮，年紀很輕，詎料竟是柬國詐騙蛇頭，至少已招募12人赴柬工作。圖／民眾提供

22歲金髮嫩妹逃回台竟是「大蛇頭」 業績好到高升幹部

2022-08-29 14:20
金門又遭民用無人機入侵，守軍示警驅離無效後，即行防衛射擊、予以擊落。(取材自國防部影片)

無人機再侵擾金門 台示警驅離無效「首次擊落」

2022-09-01 02:12
日月潭萬人泳渡登場，台前總統馬英九（中）第9度泳渡日月潭。記者賴香珊／攝影

馬英九泳渡日月潭 被攙扶上岸 自嘲「人老了要承認」

2022-09-04 11:27
九月起增加每周入境人數，桃園機場卻出現防疫計程車不足、旅客在機場久候等諸多亂象。記者季相儒／攝影

台灣入境塞爆 旅客苦等防疫計程車

2022-09-02 17:23
中國大陸無人機持續侵擾離島，軍方2日證實，已調派干擾槍進駐金馬。（圖：軍聞社提供）

拖月餘才敢轟陸無人機 沈富雄：全因蔡英文聽到白宮一句話

2022-09-04 02:24

超人氣

更多 >
伊能靜出事了 求救訊息曝光… 網酸「都是大媽了」挨轟

伊能靜出事了 求救訊息曝光… 網酸「都是大媽了」挨轟
只因多看了兩眼？紐約皇后區華裔夫婦散步遭重擊

只因多看了兩眼？紐約皇后區華裔夫婦散步遭重擊
圖輯╱徒手挖、擔架抬 四川地震已46人遇難

圖輯╱徒手挖、擔架抬 四川地震已46人遇難
英國第3位女首相特拉斯 接下柴契爾以來最艱困任期

英國第3位女首相特拉斯 接下柴契爾以來最艱困任期
暴雨來襲 紐約今明嚴防淹水

暴雨來襲 紐約今明嚴防淹水