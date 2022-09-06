駁抄襲 張善政：政府公開報告可重製

國民黨桃園市長參選人張善政（左二）說農委會研究案絕不是抄襲，根據著作權法，政府發表的公開報告可以重製。(記者曾增勳／攝影)

媒體報導國民黨桃園市長參選人張善政 13年前擔任宏碁 副總主持農委會研究計畫涉及抄襲NCC研究報告，張善政昨天表示，根據著作權法，政府發表的公開報告可以重製，相關報告引用完全合法、來源詳細列出，絕不是抄襲。

對於民進黨桃園市長參選人鄭運鵬要求「拿出反省的誠意」，張善政質疑「是不是還擺脫不了挺林智堅 的邏輯」？林智堅的論文和農委會研究案是兩回事，不一樣的東西拿出來講，後面講的都站不住腳。

有媒體報導張善政主持2009年、經費1740萬元(台幣，下同，約56.1萬美元)的農委會研究案中的子報告，有多頁疑複製貼上國家通訊傳播委員會2006年委託工研院執行的研究報告。

張善政昨接受廣播節目專訪時說明，這個計畫當初目的是整理國內外新技術翻譯給農委會參考；根據著作權法規定，政府發表的公開報告在合理範圍都可重製，NCC報告當然是政府報告。

他說，綠營批他靠報告A錢，攻擊他拿了5700萬元做了多少報告？其實在這個委託案中，團隊還開發兩個資訊系統，到很多國家考察，報告篇幅不少，絕不是A錢，重申「如果有一塊錢進到我口袋就退選」。他說，這計畫頭兩年是在前總統陳水扁任內，當時農委會主委是蘇嘉全，蘇當時評價不差，且報告經過法定程序驗收，如果農委會昨是今非要對自己交代。

外傳農委會已判定2008年報告違約，但農委會發言人陳淑蓉澄清，是否違約還在蒐集資料釐清中，農委會目前未就任何研究內容做判定。

針對張善政要鄭運鵬為挺抄襲道歉，鄭回應「我們做的事情全部公開、我講過的話一句沒有收回」，張不應質疑別人來迴避自己責任，這不是市民要的市長參選人態度。

鏡週刊另報導2017年6月至2019年11月、2020年6月起，宏碁選任張善政擔任獨立董事，年報登載薪酬級距位於500萬到1000萬元間，超高薪酬；張善政說，宏碁是上市公司，董監事酬勞都公開，擔任獨董要經股東大會同意，如果有人質疑早被推翻。他強調自己不在意薪水，當時他離開谷歌，到馬政府當政務委員，薪水打折又打折，重視薪水就不會離開谷歌。