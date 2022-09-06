也遭控抄襲 藍新竹市長參選人林耕仁自請調查
民進黨立院黨團昨天指控國民黨新竹市長參選人林耕仁交通大學碩士論文以大量抄襲政府報告、資料引用魚目混珠、官方統計資料剪剪貼貼手法，騙取交大碩士學位，請林道歉並退選。
林耕仁表示，繼謝國樑、張善政被潑髒水後，民進黨又對他發動攻擊來轉移陳時中偷窺廣告焦點、拯救沈慧虹低迷選情，他的論文也許寫得不好，但面對民進黨潑髒水、毀滅人格的不實指控，不會屈服。
林耕仁昨天下午主動備妥相關文件資料，前往陽明交大（原交通大學與陽明大學合併為陽明交大）學術倫理與研究誠信辦公室遞交，他強調會坦然接受調查檢驗，也一定會全程出席說明以捍衛清白，希望校方秉持客觀公正標準還給他公道。
陽明交大表示，學術倫理與研究誠信辦公室一旦受理並核發案件編號，將由形式要件審查小組確認是否成立；若成立，就交由學院籌組專業學術領域調查小組釐清及做出處置建議，也會一併釐清指導教授有無監督不周，將於120天內審議完畢。
民進黨立委林楚茵指控，林耕仁2010年交通大學論文「新竹市現況分析及未來發展建議─以治安、交通及觀光為例」涉嫌抄襲、剪貼10份政府報告。綠營立委林靜儀指出，論文54頁中有31頁大規模抄襲，剪貼政府資料，不只抄襲還抄錯，亂貼參考資料魚目混珠，論文至少6處沒引用、至少12處錯誤引用、至少33處直接照抄。
此外，民進黨基隆市長參選人蔡適應博士論文被指涉嫌抄襲，國民黨團要求台北大學應比照台大、中華大學，盡速召開學術倫理委員會，倘若論文抄襲確定就涉及以假文宣欺騙市民，希望在選前做出結果，選後公告一切都來不及，「大家不能草率而為選出一個假博士」。
台北大學表示，依規定召開審定委員會後三個月內會有結果，但從接獲檢舉到召開審定委員會時間則未規範，因個案情況不同，要視個案內容決定；外界研判可能選後才見分曉。蔡適應昨晚表示，尊重台北大學學倫會依相關規定處理。
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