也遭控抄襲 藍新竹市長參選人林耕仁自請調查

被指控碩士論文抄襲，林耕仁5日備妥相關資料到陽明交大學術倫理與研究誠信辦公室遞交，強調坦然接受外界檢驗。(圖：林耕仁提供)

民進黨 立院黨團昨天指控國民黨 新竹市長參選人林耕仁交通大學碩士論文以大量抄襲政府報告、資料引用魚目混珠、官方統計資料剪剪貼貼手法，騙取交大碩士學位，請林道歉並退選。

林耕仁表示，繼謝國樑、張善政被潑髒水後，民進黨又對他發動攻擊來轉移陳時中 偷窺廣告焦點、拯救沈慧虹低迷選情，他的論文也許寫得不好，但面對民進黨潑髒水、毀滅人格的不實指控，不會屈服。

林耕仁昨天下午主動備妥相關文件資料，前往陽明交大（原交通大學與陽明大學合併為陽明交大）學術倫理與研究誠信辦公室遞交，他強調會坦然接受調查檢驗，也一定會全程出席說明以捍衛清白，希望校方秉持客觀公正標準還給他公道。

陽明交大表示，學術倫理與研究誠信辦公室一旦受理並核發案件編號，將由形式要件審查小組確認是否成立；若成立，就交由學院籌組專業學術領域調查小組釐清及做出處置建議，也會一併釐清指導教授有無監督不周，將於120天內審議完畢。

民進黨立委林楚茵指控，林耕仁2010年交通大學論文「新竹市現況分析及未來發展建議─以治安、交通及觀光為例」涉嫌抄襲、剪貼10份政府報告。綠營立委林靜儀指出，論文54頁中有31頁大規模抄襲，剪貼政府資料，不只抄襲還抄錯，亂貼參考資料魚目混珠，論文至少6處沒引用、至少12處錯誤引用、至少33處直接照抄。

此外，民進黨基隆市長參選人蔡適應博士論文被指涉嫌抄襲，國民黨團要求台北大學應比照台大、中華大學，盡速召開學術倫理委員會，倘若論文抄襲確定就涉及以假文宣欺騙市民，希望在選前做出結果，選後公告一切都來不及，「大家不能草率而為選出一個假博士」。

台北大學表示，依規定召開審定委員會後三個月內會有結果，但從接獲檢舉到召開審定委員會時間則未規範，因個案情況不同，要視個案內容決定；外界研判可能選後才見分曉。蔡適應昨晚表示，尊重台北大學學倫會依相關規定處理。