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黑白集／陳時中強改人設 蔡英文眼光獨特

黑白集

民調顯示陳時中的仇恨值奪冠，阿中機靈地說，自己「可以調整人設」。最近他果然努力營造人設，他跳街舞、進同志酒吧、參加粉紅派對，搶攻年輕選票。但仍遭民眾嫌惡，說他「形象包裝」很差。最令民眾感到品味欠佳的，莫過於他的「免治馬桶」政見。

陳時中登記參選後的第一碗「政策牛肉」，端出的是全市公廁要換成「免治馬桶」，以凸顯首都的「文明」。不僅如此，他在自己的宣傳片中軋上一角，竟從公廁隔間上方探出頭來；這景象，立馬遭譏像在上演「偷窺片」。其團隊一定也覺得「有傷大雅」，在噓聲中，趕緊修掉影片。

沒錯，公廁是文明的表徵。但公廁的文明重在清潔衛生的維持，而不是豪華新穎，能讓人安心方便使用最重要。公廁裝免治馬桶並非陳時中首創，林智堅三年前就在新竹做過，但使用率不高，民眾不敢使用公廁的免治沖洗，擔心不潔。台北市2萬多間公廁，你敢花大錢換，人們還不敢用呢！

陳時中指揮防疫時就沒有太多成本效益概念，也不了解民間需求；因此高端價格超乎行情，快篩試劑同樣離譜。如今，他提出的馬桶政策，顯然就是一個沒用過公廁的人的突發奇想，難怪會遭市民恥笑。

若說陳時中人設有什麼問題，應該是蔡英文挑人的眼光太獨特，才會讓他來挑戰市民的口味。

陳時中 民調 防疫

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