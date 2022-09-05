陳時中偷窺片 蔣萬安：性騷當有趣 黃珊珊：教壞孩子

國民黨台北市長參選人蔣萬安（中）4日拜訪台北市國際排舞協會教練營課程，一起跳舞同樂。（記者余承翰／攝影）

民進黨台北市長參選人陳時中 推公廁換裝免治馬桶，政策影片卻出現廁所偷窺橋段，國民黨台北市長參選人蔣萬安在內的藍營市長參選人紛批「把性騷當有趣」。無黨籍台北市長參選人黃珊珊也說，影片未尊重隱私，也可能教壞孩子，或許陳團隊想開玩笑，但是性騷擾 與窺視真的不可用兒戲帶過。

本報系聯合報報導，台北市長柯文哲前天在節目「挑戰黨主席」中嘲諷演戲可以戲路寬廣，「但明明就是素珠，卻演成林志玲 ，跟人設對不起來」，陳時中回嗆柯「說法是某種歧視，不管是素珠還是林志玲，都應該被公平對待。」黃珊珊昨緩頰說，柯是要表達「你是小白兔，你就不要去演老虎的角色。」

黃珊珊說，身為女性，這件事情真的不能兒戲。她自己以前是台北市府性平委員會的副主委，負責性騷擾的相關會議，這些事都會造成別人很大的陰影。

蔣萬安說，爭議影片一出來就受輿論撻伐，陳時中不要認為鋒頭一過，大家就會遺忘；反偷窺、反性騷是基本觀念。蔣萬安競辦發言人黃子哲表示，陳時中的衛生政策用如此「不衛生」的手法呈現，是低級錯誤，也凸顯缺乏同理心，「是在以身做賊嗎？」在公廁裝免治馬桶是新竹前市長林智堅首創，當時有約八成民眾因衛生疑慮不敢用。陳時中抄襲還抄了一個成效不彰的政策，競選標語「把事做好」，恐淪為「把事亂搞」。

「陳時中的馬桶用電，難道優先產業用電？」國民黨北市議員游淑慧昨在臉書表示，增加的電量和電費算誰的？東區許多重要開發案，台電都不同意給電，想出這個政見和廣告，「大腦也免治了」，文末並標註「時鐘壞了」。