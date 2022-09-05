民進黨年底選戰北台全掛？郭正亮：蔡英文急了

蔡英文總統（左）與民進黨台北市長參選人陳時中（右）4日出席職能治療師全聯會活動。（記者葉信菉／攝影）

前新竹市長林智堅的碩士論文遭到雙殺後，民進黨 改派鄭運鵬接棒參選桃園市長，近日陳時中 的政見影片「廁所偷窺」又引發爭議，前民進黨立委郭正亮分析，依照現在的態勢來看，「民進黨北台灣年底大選可能會全掛」。

TVBS報導，郭正亮在YouTube「朱學恒的阿宅萬事通事務所」中表示，如果民進黨北台灣全部丟失，就又回到最早「濁水溪以南」的狀態，倘若真的失守，蔡英文 總統的黨主席之位絕對保不住，而這對副總統賴清德來講一定是超級大利多，「只要不是蔡英文當主席，2024年陳建仁就出不來，那賴清德在黨內就沒有對手，所以影響極大」。

郭正亮指出，面對這樣的情況，蔡英文也急了，一天連跑兩場活動，特地跑去幫陳時中跟鄭運鵬站台，就是為了拉抬選情，很怕民進黨桃園市長參選人鄭運鵬跟陳時中在年底的選舉撐不住。

此外，根據台灣民意基金會最新民調，蔡英文總統聲望從7月的53.9%，重挫至8月的45.7%，下降了7.3個百分點。前民進黨立委林濁水在臉書貼文分析，大陸無人機侵擾台灣大半個月，蔡政府高層卻悶不吭聲，直到白宮國安發言人說「無人機就是要形成新常態」後才予以狙擊，怪不得聲望反常重挫。

林濁水表示，擾擾攘攘一個月後，國軍終於把飛擾金門軍事設施的大陸無人機擊落，還是特地派狙擊手打下來，台灣部隊10年前就有無人機干擾槍，但現在遇到解放軍無人機，卻還在用狙擊手對付，令人百思不解。