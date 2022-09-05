新聞評論／指揮官變偷窺漢 人設崩壞成災難

民進黨台北市長參選人陳時中3日在競選總部舉辦「台北幸福時現中！阿中要廣設公廁免治馬桶」記者會，不過宣傳影片涉及性騷擾畫面，引發批評。（記者鍾維軒／攝影）

民進黨 台北市長參選人陳時中 登記參選後的起手式，「馬桶政治學」變成「政治馬蜂窩」，幕僚想改造陳時中撲克臉嚴肅人設，大膽把禁忌當搞笑，卻一點都不好笑，罵聲遠多於笑聲。指揮官變身偷窺漢，劇情令人慘不忍睹，台北市長柯文哲形容得最直白，大酸陳時中是「素珠演成林志玲 」。

陳時中與「網紅」四叉貓合拍的「北市公廁免治馬桶」政見宣傳影片，最大的亮點是四叉貓在公廁上廁所苦惱找不到衛生紙，此時就有免治馬桶的坐墊垂下來，抬頭一看，陳時中竟從隔壁廁所探頭出來還微笑比YA。記者會現場雖然笑聲不斷，但網路負評如潮，亮點已變汙點，連民進黨立委范雲都表示不妥，甚至被網友質疑像校園性侵案的南韓電影「熔爐」。

陳時中陣營將影片緊急修正後重新上架，特別刪除陳時中從隔壁廁所探頭窺看的畫面，顯然幕僚也知道這一幕引起許多人反感。但影片從發想、拍攝、後製到宣傳，中間要經過多少關卡，直到上架播出，參選人、智囊、幕僚全都同意放行，不知道是誰想的劇本？如果陳時中團隊所有的人都認可，沒有人出面叫停，代表這種遊走禁忌的文化深植團隊；如果是「為了改人設而改人設」，只見搶年輕選票、不顧社會觀感，恐是陳時中團隊最大的危機。

年輕選票固然有指標性，但最多只占兩成，還有其他八成選民也在觀察參選人的一言一行。陳時中親近同志想搶年輕選票，卻可能流失更多的家長選票；一如拋出免治馬桶政見，或許想爭取女性選票，但一幕疑似廁所偷窺的畫面，不知要嚇壞多少婆婆媽媽姐妹票。從免治馬桶政見可看出，弄巧成拙、人設崩壞已成陳的最大災難。