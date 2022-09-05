我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加拿大刺殺案10死15傷：惡徒逃亡中 引發和平北國的恐懼

美「迷因股」讓20歲大學生賺進1.1億 財務長為何墜亡？

新聞評論／指揮官變偷窺漢 人設崩壞成災難

重磅快評
民進黨台北市長參選人陳時中3日在競選總部舉辦「台北幸福時現中！阿中要廣設公廁免治馬桶」記者會，不過宣傳影片涉及性騷擾畫面，引發批評。（記者鍾維軒／攝影）
民進黨台北市長參選人陳時中3日在競選總部舉辦「台北幸福時現中！阿中要廣設公廁免治馬桶」記者會，不過宣傳影片涉及性騷擾畫面，引發批評。（記者鍾維軒／攝影）

民進黨台北市長參選人陳時中登記參選後的起手式，「馬桶政治學」變成「政治馬蜂窩」，幕僚想改造陳時中撲克臉嚴肅人設，大膽把禁忌當搞笑，卻一點都不好笑，罵聲遠多於笑聲。指揮官變身偷窺漢，劇情令人慘不忍睹，台北市長柯文哲形容得最直白，大酸陳時中是「素珠演成林志玲」。

陳時中與「網紅」四叉貓合拍的「北市公廁免治馬桶」政見宣傳影片，最大的亮點是四叉貓在公廁上廁所苦惱找不到衛生紙，此時就有免治馬桶的坐墊垂下來，抬頭一看，陳時中竟從隔壁廁所探頭出來還微笑比YA。記者會現場雖然笑聲不斷，但網路負評如潮，亮點已變汙點，連民進黨立委范雲都表示不妥，甚至被網友質疑像校園性侵案的南韓電影「熔爐」。

陳時中陣營將影片緊急修正後重新上架，特別刪除陳時中從隔壁廁所探頭窺看的畫面，顯然幕僚也知道這一幕引起許多人反感。但影片從發想、拍攝、後製到宣傳，中間要經過多少關卡，直到上架播出，參選人、智囊、幕僚全都同意放行，不知道是誰想的劇本？如果陳時中團隊所有的人都認可，沒有人出面叫停，代表這種遊走禁忌的文化深植團隊；如果是「為了改人設而改人設」，只見搶年輕選票、不顧社會觀感，恐是陳時中團隊最大的危機。

年輕選票固然有指標性，但最多只占兩成，還有其他八成選民也在觀察參選人的一言一行。陳時中親近同志想搶年輕選票，卻可能流失更多的家長選票；一如拋出免治馬桶政見，或許想爭取女性選票，但一幕疑似廁所偷窺的畫面，不知要嚇壞多少婆婆媽媽姐妹票。從免治馬桶政見可看出，弄巧成拙、人設崩壞已成陳的最大災難。

陳時中 民進黨 林志玲

上一則

黑白集／陳時中強改人設 蔡英文眼光獨特

下一則

陳時中偷窺片 蔣萬安：性騷當有趣 黃珊珊：教壞孩子

延伸閱讀

陳時中政見宣傳影片玩偷窺梗 被批性騷

陳時中政見宣傳影片玩偷窺梗 被批性騷
綠把禁忌當奇招 免治馬桶變成馬蜂窩

綠把禁忌當奇招 免治馬桶變成馬蜂窩
爭年輕選票改人設 陳時中劍指黃珊珊

爭年輕選票改人設 陳時中劍指黃珊珊
免治馬桶影片引性騷爭議 陳時中道歉

免治馬桶影片引性騷爭議 陳時中道歉

熱門新聞

陳文茜因病只能坐在床上和觀眾見面。(圖:TVBS提供)

遺囑財產已安排 陳文茜：明天可以走 此生無憾

2022-09-03 19:38
陳女一頭挑染金髮，年紀很輕，詎料竟是柬國詐騙蛇頭，至少已招募12人赴柬工作。圖／民眾提供

22歲金髮嫩妹逃回台竟是「大蛇頭」 業績好到高升幹部

2022-08-29 14:20
金門又遭民用無人機入侵，守軍示警驅離無效後，即行防衛射擊、予以擊落。(取材自國防部影片)

無人機再侵擾金門 台示警驅離無效「首次擊落」

2022-09-01 02:12
九月起增加每周入境人數，桃園機場卻出現防疫計程車不足、旅客在機場久候等諸多亂象。記者季相儒／攝影

台灣入境塞爆 旅客苦等防疫計程車

2022-09-02 17:23
日月潭萬人泳渡登場，台前總統馬英九（中）第9度泳渡日月潭。記者賴香珊／攝影

馬英九泳渡日月潭 被攙扶上岸 自嘲「人老了要承認」

2022-09-04 11:27
中國大陸無人機持續侵擾離島，軍方2日證實，已調派干擾槍進駐金馬。（圖：軍聞社提供）

拖月餘才敢轟陸無人機 沈富雄：全因蔡英文聽到白宮一句話

2022-09-04 02:24

超人氣

更多 >
女格鬥手KO對方奪冠 嗨到當眾脫衣露雙峰 全場粉絲瘋狂

女格鬥手KO對方奪冠 嗨到當眾脫衣露雙峰 全場粉絲瘋狂
台賭客飛LA豪賭 贏錢立即遇搶劫 30萬全沒

台賭客飛LA豪賭 贏錢立即遇搶劫 30萬全沒
「追龍」男星黃竣鋒深圳遭砍 臉皮整片掉下恐毀容

「追龍」男星黃竣鋒深圳遭砍 臉皮整片掉下恐毀容
馬英九泳渡日月潭 被攙扶上岸 自嘲「人老了要承認」

馬英九泳渡日月潭 被攙扶上岸 自嘲「人老了要承認」
中國為何連續7個月減持美債？

中國為何連續7個月減持美債？