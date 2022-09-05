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「民眾熱情直線上升」張善政談選情：審慎樂觀

記者朱冠諭／桃園5日電
國民黨桃園市長參選人張善政（右）5日接受廣播節目「千秋萬事」專訪。（記者朱冠諭／翻攝）
國民黨桃園市長參選人張善政（右）5日接受廣播節目「千秋萬事」專訪。（記者朱冠諭／翻攝）

國民黨桃園市長參選人張善政今天又被媒體指「複製貼上」NCC報告，但他今早接受廣播節目專訪，表示自己受到民眾熱情歡迎，地方整合也相當到位，對於選情「審慎樂觀」。他也透露太太「百分之一千」會當他後盾，對於外界近期抹黑她都一笑置之。

張善政今早接受廣播節目「千秋萬事」節目專訪。對於近日綠營攻擊越來越猛烈，民進黨對手鄭運鵬更要他「拿出反省的誠意」，張善政笑諷，「鄭運鵬是不是還擺脫不了挺林智堅的邏輯」，新竹市前市長林智堅的論文和農委會研究案是兩回事，不一樣的東西拿出來講，後面講的都站不住腳。

張善政說，他已對鄭運鵬和桃園市長鄭文燦提告兩點，一是誹謗，二是意圖使人不當選。他絕對會捍衛清白，沒做的事不能亂說，團隊已找好律師，不該有的指控，他們都會有堅強法律後盾，「該做的事就會做，不會客氣。」

談到選情，張善政表示「審慎樂觀」，現在地方整合已相當到位，議長邱奕勝和在地立委都成為自己的分身，邱議長更動員很多力量力挺他，讓他很感激。

張善政也提到，現在出席地方場合最後都難以脫身，因離場時都被拉著拍照，導致行程都會延誤，「民眾熱情這幾個禮拜直線上升」，而昨天有場中秋晚會，現場下大雨還沒遮雨棚，卻還有兩三個國中生，披著夾克蓋頭，就說「要跟善哥照相」，讓他相當感動。不過他知道自己越領先，民進黨就越著急，所以要審慎面對。

被問到民進黨前立委鄭寶清參選後，雙方有無聯繫？張善政說，自己並沒有直接接觸，也是最近看到鄭批評民進黨比較有印象，他認為鄭很有原則，令人敬佩，對他參選也尊重，不過現階段不適合談合作，大家就各自努力。

至於對手鄭運鵬，張善政認為他有創意也很調皮，會做一些可愛的小動作，但能不能轉移到施政，他打很大問號，尤其要有誠信才能讓選民放心，但鄭挺抄襲，這種價值觀，家長票很難投下去。

張善政說，其實藍綠都有提一些政見，不過當他提政見，桃市府就有一套SOP，一說市府已經在做，二說了無新意，三說他不了解桃園；如果他的政見真了無新意，為何桃市府要做，這邏輯不通。

張善政說，他上任會注重兩件事，一是交通；二是增加就業機會，將桃園注入新科技，未來桃園會變北台灣後花園，變國際科技新都，「給我四到八年，會讓桃園很不一樣。」

張善政 民進黨 林智堅

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