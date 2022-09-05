再被爆複製貼上NCC報告？張善政：根據著作權法可重製

國民黨桃園市長參選人張善政（右）5日接受廣播節目「千秋萬事」專訪。（記者朱冠諭／翻攝）

國民黨桃園市長參選人張善政 再被媒體爆料，2009年、經費約1700萬元（台幣，下同，約55.5億美元）的農委會子報告多頁疑複製貼上NCC在2006年委託工研院執行的報告。他今早受訪時表示，政府發表的公開報告，根據著作權法合理範圍都可以重製；至於被媒體指跟宏碁 關係好，張善政也說如果自己重視薪水，當初就不會離開谷歌。

張善政今早接受廣播節目「千秋萬事」專訪。對於農委會報告再被媒體指「複製貼上」NCC報告，張善政重申這個計畫當初目的，是將國內外新技術整理並翻譯給農委會參考；而據著作權法第50條和52條，政府發表的公開報告在合理範圍都可以重製，NCC報告當然也是政府報告，所以今天媒體也不是說他說他抄襲，而是說「複製貼上」。

張善政說，綠營批他靠報告A錢，攻擊他拿了5700萬做了多少報告，其實在這個委託案，團隊還開發兩個資訊系統，到很多國家考察，報告篇幅更不少，絕不是A錢，他也重申「如果有一塊錢進到我口袋就退選。」

外傳研究案可能被農委會認定違規，張善政說，採購甲乙雙方若有爭議， 既定程序遵循，不是單方說了算，他也要提醒，這計畫頭兩年是在前總統陳水扁任內，當時農委會主委是蘇嘉全，蘇當時評價其實不差，且報告經過法定程序驗收，如果農委會昨是今非，要對自己交代。

對於團隊當年赴澳洲 考察農業四個工作天，就參訪阿米達爾、布里斯本、霍巴特等多個城市，被民進黨立委蘇治芬質疑，像在考察澳洲交通。張善政笑說，四天跑澳洲四個城市，這看起來是觀光遊覽嗎？這不是台北到新竹的距離，非常辛苦。張更諷刺，「難道要像（新竹市前市長）林智堅到日本考察，結果蓋一個讓球員受傷的新竹棒球場嗎？」

至於媒體指他和宏碁關係好，擔任獨董薪資為500萬到1000萬元之間。張善政說，宏碁是上市公司，董監事酬勞都很公開，擔任獨董要經過股東大會同意，如果有人質疑早就被推翻，但股東對獨董名單沒什麼意見。

張善政強調，他其實不在意薪水，當時他離開谷歌，到馬政府當政務委員，薪水打折又打折，如果重視薪水，當初就不會離開谷歌。