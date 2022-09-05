新聞評論／國防預算幾千億 卻不知如何應對無人機
軍方擊落一架中國大陸民用空拍機，蔡政府大內宣喧騰得好像空戰大捷，這樣的場景實在荒謬。但更荒謬的是，台灣的國防預算已膨脹到5800多億台幣（約189.35億美元），大陸無人機來了，國防部卻不知如何應對；拖了幾天，蔡英文總統終於下令反制，並立獲美國背書。這也讓外界質疑，原來國防部要聽總統指令，總統要等白宮許可。經過大陸無人機實測，我們的國防自主及國軍應處都落漆。
俄烏戰爭，無人機與電子戰大顯身手，勾勒出作戰新常態與戰爭新場景，各國均密切關注，從中學習。無人機侵擾金馬，當然不能輕忽；但比起戰場上的殺手級無人機，這些大陸民用空拍機，恐怕連小菜都稱不上， 而且明明不難反制，國防部卻彷彿在打一場艱苦戰役。
蔡政府習慣把小事情搞得很大，面對大事情反而退縮。就像中共軍演，軍方連飛彈飛過領空都不敢聲張；美國航母退避甚遠，蔡總統則只悶頭跑攤吃美食。俟對岸軍演結束，美艦才姍姍航過台海，蔡英文則豪氣下令反制大陸無人機。國軍應聲擊落空拍機，蔡政府隨即大傳捷報，轉化成選舉紅利。
無人機擾台半年，國防部束手無策。國軍奉令不開第一槍，避免觸發兩岸熱戰，這是對的；但無人機這類新型態侵擾，國防部未給應處準則和反制工具，官兵竟只能丟石頭反擊，荒謬而無奈。直到白宮示意無人機干擾可能成「新常態」，總統始下令反制。國防部驅離無效便予擊落，處置正確，卻非最佳選項。原因是開槍可能造成誤傷，無人機掉落也可能傷及無辜；兩岸緊張還可能擦槍走火，甚至升高敵意。因此，技術干擾驅離或使之迫降，應是較理想作法。
但國防部未能及時提供適當有效的反制指引。很難想像，國防預算年年成長，軍購不斷膨脹，國軍只能撿石頭當武器；台灣號稱科技島，蔡政府還成立負有電磁頻譜偵蒐作戰任務的資通電軍，國軍卻只能以原始工具反擊無人機。試想，若千百架無人機齊發而至，國軍如何應對？又如果無人機攜帶彈藥，國軍要平白受創嗎？國防部原說無人機反制系統明年配發外島，備受批評後，才急調干擾槍進駐，這又慢了三拍。
蔡英文下令國軍強力反制時，國軍弟兄其實已被訕笑了多日；連這種緊急因應，國防將領都要等總統下令嗎？蔡英文用創歷史新高的國防預算表示對國軍的支持，這解決了國軍的應變效能嗎？當蔡英文說要提升不對稱作戰能力，卻被國軍無能應對無人機侵擾打臉；當蔡政府的建軍方向、軍購選項與和應處作為都須聽令美國時，我們的國防自主又在哪裡？當蔡英文要展現國家自我防衛決心時，許多人更期待的是兩岸和平發展。
因此，大陸方面的回應，也令人失望。尤其大陸外交部發言人趙立堅說，中國的無人機到中國的領土上去飛一飛，不是什麼值得大驚小怪的事。但不要說台灣無人機，就是大陸無人機，能在大陸軍事要塞上隨便飛嗎？輕佻吃豆腐的戰狼叫囂，只會鼓動兩岸民間相互仇視。
美國眾院議長裴洛西訪台後，解放軍對台報復軍演，美中護欄被衝撞得搖搖欲墜，也開啟了這一波大陸無人機的侵擾。其實如果兩岸關係穩定，就不致出現軍事挑釁，民間玩家亦可約束；兩岸關係緊張，軍事挑釁常態化，民間玩家也來搗蛋，更增擦槍走火風險。民進黨高唱抗中保台，但揭開蔡政府的國防真相，除了嘴砲，什麼都沒準備好；原來比起曹興誠的黑熊勇士和神射手，也高明不到哪裡。
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