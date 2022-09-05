新聞評論／國防預算幾千億 卻不知如何應對無人機

國防部4日透過軍媒披露，金門防區官兵現正積極訓練使用干擾槍與步槍反制中國大陸的民用無人機侵擾。根據軍聞社提供的照片，防區待命班官兵特別秀出步槍實彈彈匣，顯示隨時待命射擊，反制空中目標。 （軍聞社）

軍方擊落一架中國大陸民用空拍機，蔡政府大內宣喧騰得好像空戰大捷，這樣的場景實在荒謬。但更荒謬的是，台灣的國防預算 已膨脹到5800多億台幣（約189.35億美元），大陸無人機來了，國防部 卻不知如何應對；拖了幾天，蔡英文 總統終於下令反制，並立獲美國背書。這也讓外界質疑，原來國防部要聽總統指令，總統要等白宮許可。經過大陸無人機實測，我們的國防自主及國軍應處都落漆。

俄烏戰爭，無人機與電子戰大顯身手，勾勒出作戰新常態與戰爭新場景，各國均密切關注，從中學習。無人機侵擾金馬，當然不能輕忽；但比起戰場上的殺手級無人機，這些大陸民用空拍機，恐怕連小菜都稱不上， 而且明明不難反制，國防部卻彷彿在打一場艱苦戰役。

蔡政府習慣把小事情搞得很大，面對大事情反而退縮。就像中共軍演，軍方連飛彈飛過領空都不敢聲張；美國航母退避甚遠，蔡總統則只悶頭跑攤吃美食。俟對岸軍演結束，美艦才姍姍航過台海，蔡英文則豪氣下令反制大陸無人機。國軍應聲擊落空拍機，蔡政府隨即大傳捷報，轉化成選舉紅利。

無人機擾台半年，國防部束手無策。國軍奉令不開第一槍，避免觸發兩岸熱戰，這是對的；但無人機這類新型態侵擾，國防部未給應處準則和反制工具，官兵竟只能丟石頭反擊，荒謬而無奈。直到白宮示意無人機干擾可能成「新常態」，總統始下令反制。國防部驅離無效便予擊落，處置正確，卻非最佳選項。原因是開槍可能造成誤傷，無人機掉落也可能傷及無辜；兩岸緊張還可能擦槍走火，甚至升高敵意。因此，技術干擾驅離或使之迫降，應是較理想作法。

但國防部未能及時提供適當有效的反制指引。很難想像，國防預算年年成長，軍購不斷膨脹，國軍只能撿石頭當武器；台灣號稱科技島，蔡政府還成立負有電磁頻譜偵蒐作戰任務的資通電軍，國軍卻只能以原始工具反擊無人機。試想，若千百架無人機齊發而至，國軍如何應對？又如果無人機攜帶彈藥，國軍要平白受創嗎？國防部原說無人機反制系統明年配發外島，備受批評後，才急調干擾槍進駐，這又慢了三拍。

蔡英文下令國軍強力反制時，國軍弟兄其實已被訕笑了多日；連這種緊急因應，國防將領都要等總統下令嗎？蔡英文用創歷史新高的國防預算表示對國軍的支持，這解決了國軍的應變效能嗎？當蔡英文說要提升不對稱作戰能力，卻被國軍無能應對無人機侵擾打臉；當蔡政府的建軍方向、軍購選項與和應處作為都須聽令美國時，我們的國防自主又在哪裡？當蔡英文要展現國家自我防衛決心時，許多人更期待的是兩岸和平發展。

因此，大陸方面的回應，也令人失望。尤其大陸外交部發言人趙立堅說，中國的無人機到中國的領土上去飛一飛，不是什麼值得大驚小怪的事。但不要說台灣無人機，就是大陸無人機，能在大陸軍事要塞上隨便飛嗎？輕佻吃豆腐的戰狼叫囂，只會鼓動兩岸民間相互仇視。

美國眾院議長裴洛西訪台後，解放軍對台報復軍演，美中護欄被衝撞得搖搖欲墜，也開啟了這一波大陸無人機的侵擾。其實如果兩岸關係穩定，就不致出現軍事挑釁，民間玩家亦可約束；兩岸關係緊張，軍事挑釁常態化，民間玩家也來搗蛋，更增擦槍走火風險。民進黨高唱抗中保台，但揭開蔡政府的國防真相，除了嘴砲，什麼都沒準備好；原來比起曹興誠的黑熊勇士和神射手，也高明不到哪裡。