沒買BA.5疫苗 黃珊珊：王必勝沒超前部署或陳時中說謊

無黨參選的北市長參選人黃珊珊（中）嗆，去年底陳時中才告訴北市府，中央已訂4000萬劑次世代疫苗，「是王必勝沒超前部署，還是陳時中說謊？」（記者林麗玉／攝影）

新冠變種病毒BA.5疫情來襲，衛福部2日通過莫德納 次世代疫苗 （原始株＋BA.1）緊急使用授權（EUA），但未買到真正能抗BA.5疫苗，指揮官王必勝強調「面臨大雨，應準備好雨傘，而不是先淋雨，再期待新雨傘。」無黨參選的北市長參選人黃珊珊昨天嗆，去年底陳時中 才告訴北市府，中央已訂4000萬劑次世代疫苗，「是王必勝沒超前部署，還是陳時中說謊？」

本報系聯合報報導，黃珊珊昨天赴士林幫民眾黨議員參選人黃瀞瑩競選服務處成立，媒體問黃珊珊，衛福部買的是BA.1疫苗，而不是BA.5？黃表示，北市府去年底，有跟當時的衛福部長陳時中討論台北市買疫苗的事情，陳清楚告訴北市府，中央已經訂了次世代疫苗，加起來總共4000萬劑，請問4000萬劑在哪裡？

黃珊珊說，如果現在有BA.4、BA.5的話，那去年應該都已經預定好了，那是不是又沒有預定？陳時中去年告訴北市府有訂4000萬劑次世代疫苗，各位去翻去年的新聞都有啊，陳也清楚地告訴北市府都買了，「那現在又說沒有買，是王必勝沒有超前部署，還是陳時中根本就是說謊呢？」

對於王必勝強調「面臨大雨，應準備好雨傘，而不是先淋雨，再期待新雨傘」。黃珊珊也怒嗆「他的雨傘應該早就買好啦，怎麼現在才要買呢？」

台北中國時報報導，國民黨台北市長參選人蔣萬安也痛批，又要重蹈過去覆轍，指揮中心不該用傲慢、似是而非的比喻回擊人民。

蔣萬安說，指揮中心過去兩年在防疫相關整備方面，不管是疫苗採購、快篩試劑或抗病毒藥物，要什麼沒什麼，面對新的病毒株疫情即將來到，「指揮中心到底有沒有做好準備？」蔣萬安強調，這些都可預見，看其他國家吸取教訓，提早做相關準備，現在看起來似乎又要重蹈過去的覆轍，民眾絕對無法接受。

指揮中心發言人莊人祥表示，今年年底前還有1000萬劑可買莫德納次世代疫苗，明年底前還有1500萬劑的額度可購買，只是目前只有BA.1雙價次世代疫苗可立即供貨，除美國外其他國家都無法在短期內購得BA.5雙價次世代疫苗。

民進黨台北市長參選人陳時中競總發言人林楚茵表示，陳時中已卸任衛福部長，不在其位不謀其政，疫苗問題以衛福部回應為準。