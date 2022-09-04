若當總統會修復九二共識 羅智強：100天後宣布是否參選

羅智強在台灣凌晨時間於美國舊金山直播，說明預備參選總統的規劃。（圖／取材自「野電視94強」畫面）

前台北市議員羅智強日前在臉書宣布「鄭重考慮」參選2024總統，羅智強在台灣凌晨時間於美國舊金山 直播表示，他來西雅圖時宣布「總統聽見100天」的計畫，希望聽聽大家的意見，開啟一個前期性總統大選的討論，「100天後我會宣布是否參選總統」。

羅智強表示，100天後他會宣布三件事，第一，是否參選總統；第二，歸納和拋出政見，意思就是先有政見，再決定是否參選總統；第三，提出對於在野整合的看法。他也有三個目標，大目標是鞏固民主、中目標是政黨輪替，小目標是「羅智強參選，我希望能夠當選總統」。

羅智強表示，他如果當總統會「修復九二共識」，九二共識已經受到民進黨 和共產黨的雙重傷害，九二共識在台灣的原始意涵是一個中國、各自表述，是所謂的創造性模糊，處理兩岸關係中的經濟、文化交流等軟議題，但近年來大陸想要把它清晰化，某種程度變更了九二共識的精神，這點必須修復到前總統馬英九 時期的九二共識精神；第二個是民進黨斷然的否棄九二共識。

羅智強說，他知道有許多人嘲諷他的想法，一個精彩的夢想通常都是在被嘲諷中誕生，他相信這是一個試煉，第一，試煉自己對這個夢想的執著夠不夠堅強，以及自己的想法是否經得起檢驗。

羅智強表示，他的參選路徑和大家都不太一樣，例如當初參選桃園市長，是先展開傾聽桃園之旅，這是一個比較周延的方式，不要把自己放得太大或想得太無敵，多聽多想多看民眾、支持者和反對者的意見，這是第一個「聽見」。

羅智強說，第二個「聽見」是聽見大家需要什麼，將來他會做一個政論節目，可以提供他做一個政見的思考，不管將來參選或不參選，都能形塑台灣更好的政策和力量；第三個「聽見」，是想要聽聽如何來整合在野力量，促成政黨輪替，這是台灣目前很迫切的事。

至於為何訪美，羅智強表示，這次的訪美有四個目的，感謝僑胞對他的支持、思索下一步的規劃、聽聽海外的聲音，以及把這次的計畫向海外支持者說明和報告。來美國就像回到2016年對他來說一趟關鍵的旅程，可以把「聽見總統100天」的計畫思考的更周延。

羅智強說，有些人認為他歷練不夠，應該先選立委而非總統，這是寶貴的意見，但他也有他的強項，例如他很有自信，自己是全台灣最了解人民痛苦的人，他過去走遍大街小巷，走了快要2000公里。

他說，台灣的民主正在崩壞當中，執政者透過國家的資源在封殺不同的意見，司法被干涉，新聞自由被打壓；還有兩岸的兵兇戰危，也許現在不會打仗，但誰知道3、5年後會不會打仗？在中共打壓的過程之中該抗是要抗，但避戰還是要做。

羅智強說，還有台灣人民的經濟狀況愈來愈痛苦，例如他在高雄愛河被提醒近兩年有40多具浮屍被發現，這背後都是一個個悲傷的故事，但有人在報導嗎？40只不過是一個數字而已。以及柬埔寨詐騙和人口販賣事件。