免治馬桶影片引性騷爭議 陳時中道歉

針對免治馬桶影片偷窺的爭議事件，陳時中致歉，他強調沒有這樣的意思，但是讓大家有這樣的感覺，他表達歉意。(記者葉信菉／攝影)

民進黨台北市長參選人陳時中 昨公布「北市公廁免治馬桶」政見，宣傳影片卻出現類似南韓電影「熔爐」的廁所窺視橋段，引起性騷擾 爭議。對此，陳時中今天道歉，他說，「我們並沒有任何騷擾的意思在，有這種感覺，我們表達歉意」。

陳時中出席「職能治療師全國聯合會2022年創會20周年慶祝大會暨會員代表大會」，他說，第一，我們在畫面上並沒有這個意思，「如果讓大家感覺這樣子的，我們跟大家表達歉意」，跟創作團隊有研究過，也跟他們表達修正，他們也欣然同意做修正，「我們並沒有任何騷擾的意思在，有這種感覺，我們表達歉意」。台北市一個進步的城市，我們努力讓他們做性別友善。

陳時中說，他相信大家的批評，像無黨籍參選人黃珊珊批評以前也想要做但認為華而不實，但事實上她想在市場設立的時候，並不是因為華而不實，「我看她的理由是清理上不方便」，而且那時候整體設計上也不是那麼理想，沒有華而不實的情形，讓身體可以更清潔、更舒服，是市民的權利。

陳時中說，也有人批評說要清潔，「清潔是最基本的」，這是必然要做，既然都要把馬桶升級，清潔、設備各方面也要升級，免治馬桶是其中一項。任何政策要實施，要先編列預算 、通過議會，這是必然要做的事情，「至於擔心嘴頭不清潔，我們可以詳加檢查，現在都是有不會回吸的設計在，大家可以放心」。