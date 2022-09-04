陳時中政見宣傳影片玩偷窺梗 被批性騷

民進黨台北市長參選人陳時中3日公布政見影片，被抨擊有性騷之嫌；陳陣營緊急刪除從隔壁廁所探頭窺看網紅「四叉貓」的畫面。(圖：取材自陳時中Youtube)

民進黨 台北市長參選人陳時中 昨公布「北市公廁免治馬桶」政見，宣傳影片卻出現類似南韓電影「熔爐」的廁所窺視橋段，各界負評炸鍋，連民進黨立委范雲都表示不妥；陳時中陣營昨將影片緊急修正後重新上架，刪除陳時中從隔壁廁所探頭窺看網紅「四叉貓」的畫面。

蔡英文總統昨晚在臉書指出，台北現在最需要的就是一位能夠帶領台北往前走的領導者，民進黨推出最強的市政指揮官陳時中，要帶領台北，成為讓人驕傲的國家首都；這段時間，「阿中已陸續公布他的競選政見，每一項都對症下藥。」

陳時中昨公布與四叉貓合拍的政見宣傳片，影片一開始，四叉貓在公廁上廁所，卻找不到衛生紙，只好一臉苦惱詢問隔間廁所的人有沒有衛生紙？此時就有免治馬桶的坐墊垂下來，抬頭一看，竟然是陳時中從隔壁廁所探頭出來微笑比YA。記者會現場雖然笑聲不斷，但在網路上負評如潮，甚至被網友質疑像校園性侵案的電影「熔爐」。

陳時中宣布，他將優先把市府管轄的7200個坐式馬桶汰換成免治馬桶，若以國產免治馬桶一個要價6000元（台幣，下同，約196美元）計算，粗估將花費4320萬，但尚未計算後續維修、保養及免治馬桶所需的水電費等。

國民黨台北市議員王鴻薇說，在公廁被偷窺、偷拍等類似的案件時有所聞，陳時中或許覺得很好笑，但對受害者將是二度傷害，她要嚴厲譴責。議員鍾沛君說，參選人競選廣告拍到要加註警語，陳時中可能是第一人，該影片涉嫌違反「社會秩序維護法」，她要求陳時中道歉、下架這支病態的廣告。議員徐巧芯酸，「陳時中的團隊裡是不是有人很討厭他、要害他？」

范雲昨說，得知影片內容後，第一時間向陳時中競選總部表達，任何會造成性騷擾 印象的文宣皆不妥，應立刻修正，競總也立刻調整改變內容，「性別友善的城市，我們會繼續一起努力」。

國民黨台北市長參選人蔣萬安指出，目標應該是提升整體公廁的清潔衛生品質，台北市還有交通、都更等市政議題，這些都比馬桶重要。台北市長參選人黃珊珊說，把偷窺當創意、把妨礙秘密與性騷擾當有趣，難道就是陳時中想要達到的文明城市嗎？

台北市長柯文哲說，有實際執政經驗就知道行不行，當時北市蓋社宅要設免治馬桶，後來社宅免治馬桶損壞率和維護費都太高，他就下令後續社宅都不再設置免治馬桶。而負責公廁清潔的雙北市環保局也都說「不可行」，且免治馬桶吹風功能恐增加病毒傳播風險。