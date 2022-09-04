選情冷捐款更冷 各方參選人「窮」緊張

年底選舉已完成登記，受疫情 及景氣影響，許多參選人感嘆募款變難，為省經費，競選總部延到10月後才成立。台南雖是綠營大本營，民進黨 議員不諱言「選情冷捐款更冷」；國民黨 議員林燕祝設小額捐款帳戶一個月僅三筆，感嘆和往年差很多；小黨依賴小額捐款，時代力量議員林易瑩說，捐款變少募款餐會也因疫情取消，只能另想辦法。

民進黨議員呂維胤說，固定捐款的支持者不見了，或捐款直接砍半，往年選舉9月初就很多參選人成立競選總部，今年大多都延後成立，他身兼台南市長黃偉哲競選發言人，不諱言黃偉哲和國民黨市長參選人謝龍介，都要到10月以後才會成立競選總部，就是因為「一開張就要花錢」。

「今年選情很冷」，呂維胤說，沒有選戰氣氛就催不出支持的熱情，這兩年疫情整體收入減少，捐款就會變少；民進黨議員蔡筱薇也說，拜訪支持者時，都不敢開口募款，「沒有鈔票只能爭取選票」。

藍營感受更深，林燕祝設小額捐款帳戶一個月捐款才三筆，跟往年至少近百筆差很大。

謝龍介宣布參選後就設捐款帳戶急徵「糧草」，還歡迎全國支持者捐贈，對於募款情況他認為還可以，期望捐款會隨著選情升溫而增加。

民進黨嘉義市長參選人李俊俋說，他上月29日設政治獻金專戶，雖陸續有人捐款，但感受捐款速度比以往慢，可能選舉氣氛還沒炒熱，希望選情加溫，捐款湧入，才有資源做更多事；嘉義縣水上鄉長參選人林緗亭認為，選情穩定的選區較難募款，競爭激烈支持者才會踴躍捐款。

雲林縣有連任多屆的議員說，這次小額捐款比上屆少了二、三成；也有鄉鎮長參選人說，選舉各方面開銷不少，包括競選總部租金、廣告看板、宣傳車及文宣品等，疫情影響選情真的有差。初次參選者募款更難，負擔就更沉重。