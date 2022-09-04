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爭年輕選票改人設 陳時中劍指黃珊珊

記者 李承穎、林政忠

繼夜訪同志酒吧、學跳街舞後，民進黨台北市長參選人陳時中昨再大膽拋出公廁改設免治馬桶政見，免治馬桶政見是陳時中在內部討論時主動提出的「溫柔政見」，原本幕僚設定改造陳時中的「人設」，全力搶攻年輕人選票，不料卻因一幕疑似電影「熔爐」的偷窺畫面，網路負評炸鍋。

據了解，防疫仇恨值讓陳時中的「不喜歡度」高居首位，年輕選票是陳時中需要積極開發的族群。陳時中團隊近期不斷盤點各方民調，發現國民黨台北市長參選人蔣萬安雖然年紀較輕，但出身蔣家的權貴背景，加上國民黨無法擺脫守舊形象，年輕族群反而不是蔣萬安的同溫層；反倒是台北市長柯文哲一手栽培的台北市長參選人黃珊珊，不僅承襲「柯粉」相挺，尤其黃珊珊團隊用心經營網路社群，獲得不少年輕人支持。

爭取年輕選票戰略上，陳時中劍指黃珊珊。陳時中團隊整體策略分為軟硬雙主軸，第一是「大型白皮書」，例如內湖交通、都市更新和大巨蛋等議題，成為城市的重大建設願景；第二則是「小而有感」，比較容易讓民眾討論、可以秒懂的生活政見，以利在社群傳送或口耳相傳，造成討論風潮。

陳時中一時難以擺脫防疫指揮官嚴肅形象，選戰初期曾邀請「焦糖哥哥」陳嘉行經營社群，與年輕人建立溝通管道，近期走入同志酒吧等，都是試圖與年輕人面對面互動的形式。團隊內部認為，大巨蛋、內湖交通等是市政必考題，但政見一定要有創新作為，否則陳時中已說台北停滯，若又在原有議題打轉，如何前進？

團隊內部人員說，當時跟陳時中提出有感政策，討論到台灣將成「超高齡社會」，陳本著衛福部長專業，在開會時立即提出推動公廁廣設免治馬桶，因為有些老人家清潔不容易，且對女性、有隱疾者都很方便，因此定調是各族群都能受惠的「溫柔政策」。

不過，政見昨天提出後引發各方爭議，團隊內部人員指出，許多免治馬桶都有防髒水回流機制，且日本也推動了很多年，至少拋出議題讓眾人討論，暫時不會收回，至少三方都能回歸理性討論，不要只流於口水戰。

陳時中 社群 國民黨

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