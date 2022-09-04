綠把禁忌當奇招 免治馬桶變成馬蜂窩

民進黨 雙北市長參選人陳時中 的「馬桶政治學」、林佳龍的「饅頭中毒說」都引來大量關注，2022大選，雙北是重中之重，民進黨在中央雖然完全執政，在地方卻是不折不扣的在野黨，特別是在兩大諸侯柯文哲、侯友宜 夾擊下，民進黨更需要出奇招，但公共議題討論不應流於低俗、遊走禁忌邊緣，否則「奇招」也可能點燃更多仇恨值。

民進黨內早已評估，台北市已是「總統級」選戰，若能拿下首都重返執政，即便其他縣市選得不佳，整體選情就立於不敗之地，也可預防蔡英文總統提早「跛腳」；新北市雖然選情艱鉅，只要參選人林佳龍能牽制住侯友宜，削弱侯直攻2024年的聲望，就算立下大功一件。

民進黨在中央執政的主場優勢，在雙北很難施展拳腳，可以理解戰法不能保守，為了爭取年輕選票，試圖出奇招。猶記得2018年大選，高雄市前市長韓國瑜幾句「高雄發大財」、「愛情摩天輪」等政見，立刻引爆熱點，雖引來負評，最後仍攻克高雄市，撼動民進黨南台灣的深綠鐵板。

不過，民進黨目前在雙北想挑戰出奇制勝，似乎都引發反效果。陳時中推出公廁全面換免治馬桶確實引發討論，但與網紅「四叉貓」合拍疑似偷窺影片，把禁忌當搞笑，卻一點都不好笑，以為親近年輕人卻引發性騷疑慮，導致公共議題完全走調，免治馬桶變成馬蜂窩。

林佳龍比喻侯友宜是「白饅頭」，吃了第三顆饅頭會中毒，引喻失當的結果，就是被要求向全台饅頭業者道歉。綠營比喻挑戰侯友宜像打在棉花堆裡，林佳龍這次「七傷拳」還沒打到對手，自己卻先內傷慘重。

「論文門」打掉了一個新竹市前市長林智堅，民進黨當然想從雙北全力反擊，但必須穩紮穩打，否則出奇招恐難收奇效。