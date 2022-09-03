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台北市長選戰白熱化 參選三人不約而同都做了這件事

記者沈能元／台北即時報導
台北市長參選人蔣萬安逐桌致意時，黃珊珊正準備上台致詞，兩人王見王，但互不打招呼。（記者沈能元／攝影）
台北市長參選人蔣萬安逐桌致意時，黃珊珊正準備上台致詞，兩人王見王，但互不打招呼。（記者沈能元／攝影）

2022台北市長選戰白熱化，國民黨蔣萬安、民進黨陳時中、無黨籍黃珊珊4日晚均出席「2022醫事放射師防疫尖兵-守住疫情感恩餐會」，陳時中由總統蔡英文陪同入場，待蔡英文離開後，蔣萬安、黃珊珊珊也陸續到場，期盼爭取更多的選票。蔡英文致詞時，除感謝放射師外，不忘大力稱讚陳時中，特別提到陳參選後學了調酒、烹飪兩件事，讓她十分驚訝。蔣萬安與黃珊珊則感謝放射師疫情期間的付出，守住國人健康。

蔣萬安、陳時中、黃珊珊4日晚來到同一場合，當陳時中仍在逐桌致意時，蔣萬安到場，兩人很有默契的王見王，但互相不打招呼，當陳時中逐桌致意後，蔣萬安正準備上台致詞，陳隨即步出會場；相同場景也發生在後續黃珊珊到場時，蔣萬安正逐桌致意，黃珊珊上台致詞，兩人同樣是王見王，但也不打招呼，三人各自努力爭取支持，與現場支持者拍照、互動。

蔣萬安致詞提到，非常感謝醫事放射師公會全聯會理事長杜俊元、台北市醫事放射師理事長楊邦安為醫事放射師爭取權利，四處奔走、不遺餘力，大家不應忘記疫情期間默默守住疫情的放射師們。

陳時中致詞表示，他是小科（指牙科）出身的衛福部長，知道健保分配都是組織項目，很少專科處理，健保費用分配會有不公平，他拜託今天同樣出席餐會的國健署副署長魏璽倫研究放射師費，並帶領現場放射師高呼「我放術師、我驕傲」。

蔡英文說，疫情以來，所有醫護人員全力投入，其中醫事放射師最為辛苦，十分感謝，許多確診患者需透過X光醫學影像確診，必須靠放射師貼近病人進行檢查，或必須到負壓隔離病房檢查，放射師是防疫工作中最重要的防疫英雄。蔡英文也呼應陳時中對於放射師費，國建署應進行研議。

蔡英文話鋒一轉，指她當過立委、行政院副院長，現在是擔任總統的第6年，稱讚陳時中很擅長在困難問題的衝突中，找到解決問題的方法，「他是我看過最會解決問題的部長！」而這幾周陳時中參選後的表現讓她很驚訝，像是看到陳時中學調酒、烹飪等，每樣都是真心跟年輕人交流，認為陳時中擔任防疫指揮官時展現解決問題的能力，相信這個能力也能為台北市政帶來新氣象。

黃珊珊致詞表示，首先謝謝放射師堅守崗位、守住台北市疫情，也特別提到她的姐姐是北榮放術師，拉近與放射師的距離。

總統蔡英文（左二）與台市長參選人陳時中（右二）4日晚共同出席2022醫事放射師防...
總統蔡英文（左二）與台市長參選人陳時中（右二）4日晚共同出席2022醫事放射師防疫尖兵-守住疫情感恩餐會。（記者沈能元／攝影）

陳時中 疫情 蔡英文

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