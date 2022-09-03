高端疫苗效力逾期未公布 藍砲轟

衛福部去年通過高端疫苗 EUA（緊急使用授權）時，要求高端一年內提交保護效益報告，如今一年過去，報告仍未公布。衛福部前部長、民進黨台北市長參選人陳時中 稱，高端目前沒有完整第三期試驗、沒相關資料，世界衛生組織正在做三期試驗，做出來就會公布。立法院國民黨 團質疑，是否沒效益才不敢公布？

本報系聯合報報導，國民黨團總召曾銘宗要求，衛福部應於兩周內公布高端保護效益報告，否則就杯葛立法院新會期將審查的明年度衛福部預算。

國民黨立法院黨團批評，高端疫苗若有保護力，衛福部有什麼不敢說？是不是因為疫苗沒保護力、或保護力低，才遲遲不敢公布，「是把全台灣人當呆子？」

國民黨立委李德維則指出，高端疫苗的採購合約、購買經費，衛福部都說是商業機密，現在保護效益報告也是商業機密，為何衛福部對於高端的機密這麼多？花了幾十億公帑，民眾打高端疫苗到底有沒有效，薛瑞元及陳時中都要講清楚說明白。

對此，衛福部長薛瑞元表示，食藥署已於上月收到高端提供的疫苗保護效益報告，經食藥署相關委員審議發現，報告中疫苗保護效力等相關資料仍不完整，要求高端於兩個月內，即在10月底補齊相關資料後，再由食藥署委員進行審議。

另據台北中國時報報導，民進黨台北市長參選人陳時中任中央流行疫情指揮中心指揮官時，將採購新冠疫苗資料分三等級，各核定保密期限為10、20、30年。國民黨立委費鴻泰質疑，今年至今總統府與行政院保密案件各只有1件、2件，衛福部卻已有7件，其中一件就是高端疫苗採購，真的很奇怪，牽涉人民健康醫藥相關的事情需要保密？