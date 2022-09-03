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新聞眼／部會名故弄玄虛 傲慢？譁眾取寵？

記者 侯俐安

數位發展部下設「民主網路司」，其中一科的科名為「多元宇宙科」，被戲稱「科長是奇異博士嗎？」部長唐鳳對此名稱感到得意，也成功引發話題，卻也讓人見識到，當主政者分不清專業的傲慢或譁眾取寵時，數位韌性也成為數位「任性」。

依照數位部官網解釋，「多元宇宙科」核心業務為全球web3數位服務之研發、專案規畫與推動，以及參與全球分散式自治組織活動；所屬的「民主網路司」則是「民主科技之研發及web3、數位淨零等領域之應用，包括參與國際數位發展組織合作」等。

唐鳳1日曾在線上記者會中解釋此科，他說，多元宇宙「Plurality」概念相對的是「Singularity」（科技奇點），希望「科技配合社會價值，而非社會配合特定科技，變成只有唯一的元宇宙。」然而這番說明加深現場更多疑問，最後只能交由數位部發言人李懷仁「翻譯」。但實際業務內容，外界仍是霧裡看花。

數位發展部掛牌以來，預算編列、約聘員額爭議不斷，如今連「民主網路司」、「多元宇宙科」等組織名稱與解釋都以各式形容詞堆起一道以專業為名目的高牆，將民眾阻擋在外。

全新部會需要磨合，數位轉型不能停滯，但數位部不是創投、更不是募款，當這個部會一年預算耗資全民公帑217億台幣（約7億美元）時，引起話題有多熱烈，與人民的距離就有多遙遠。行政院長蘇貞昌多年來強調施政「接地氣」，新成立的部會卻在「接宇宙」。

蔡政府近年從「微解封」、「類火車」自創名詞來愚民，如今連政府部會名稱也以故弄玄虛的大餅包裝科室名稱，儼然成為另類話術治國。

元宇宙 預算 奇異

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