立委：多元宇宙科沒人懂 別成數位肥貓

數位發展部轄下設「多元宇宙科」，部長唐鳳雖解釋，爭議仍延燒。(記者曾學仁／攝影)

行政院數位發展部上月27日正式掛牌，遭質疑預算 浮濫和養網軍。數位部組織規畫在「民主網路司」轄下設有「多元宇宙 科」引發議論，部長唐鳳前天解釋後，爭議延燒。出身科技業的民眾黨立委高虹安昨表示，唐鳳的解釋令人匪夷所思，遠超過一般人的認知範圍，「不需要賣弄自己專業領域的知識」，盼唐能「說民眾聽得懂的話」。

除了新創業者，不少科技業者也表示看不懂「多元宇宙科」業務，對這些新技術發展，會給予哪些實質上的幫助。中山大學政治研究所教授廖達琪認為，數位部預算超過二百億，尤其是新成立單位，加上資訊安全和網軍的議題，唐鳳有義務對外界說清楚。

立法院民眾黨團昨開記者會，對數位部的人員編制、政策方向與科室名稱提出質疑。高虹安出身科技業，她說，她很期待政府在數位發展的作為，但數位部不該成為財政紀律的破口，也不該成為數位肥貓、數位蚊子館，甚至是執政黨網軍的生產地。

高虹安指出，數位發展部預算編列大手大腳，例如租大樓花了7000萬（台幣，下同，約287萬美元），裝修花了3000萬，出國考察費用1400萬，唐鳳應該對外說明清楚，「不要水仙花顧影自憐」。部會首長最重要的工作是向社會大眾解釋政策，但唐鳳對外說明「多元宇宙科」成立的目的，卻令人匪夷所思，遠遠超過一般人的認知範圍。

立委張其祿說，台灣高度仰賴數位科技，數位韌性已成當前首要國安議題，但國內個資外洩和詐騙訊息氾濫，數位部應馬上進行資通安全和資安 國防的拆彈作業，「沒有蜜月期」。

張其祿也說，數位部掛牌至今朝野質疑聲浪不斷，外界擔心這個新單位變成「內容監理機關」，且數位部的工作內容和權責也有很多模糊地帶，資安規畫和責任歸屬不能只用文字帶過，應該要有更明確的作法。

邱臣遠質疑，數位部人員編制跟去年數位部籌備處召集人郭耀煌公開答詢時說的數字不符，增加了三倍，到底如何評選，都沒有說明，外界當然會質疑是執政黨花公帑養網軍。對於科室名稱，邱臣遠也呼籲唐鳳用人民聽得懂的方式說話，不要「把數位部搞成宇宙部」。

民眾黨團呼籲，政府曾宣示要讓數位發展部成為台灣的馬達，但至今政策不明，預算編列和運用也不清不楚，如果繼續用模糊曖昧的施政文字來迷惑民眾，和民眾間的距離只會越來越遠。

業界則普遍認為過去十年來，許多創新行業問世，卻難找到合適的產業發展資源，都需要數位部協助發展，但當新興產業向前推進時，牽涉到法治、法遵議題，都需要花時間協調，也建議數位部長唐鳳多與產業溝通。

中山大學政治研究所教授廖達琪指出，數位部預算超過200億，尤其是新成立單位，加上資訊安全和網軍的議題，唐鳳有義務對外界說清楚。