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九合一選舉成超大型總統初選 北北桃苗竹5縣市長激戰

台灣新聞組╱台北3日電
賴清德（左）、統陳建仁（右）輔選各就各位，提前進入黨內總統初選模式。中為蔡英文總統。(本報資料照片)
賴清德（左）、統陳建仁（右）輔選各就各位，提前進入黨內總統初選模式。中為蔡英文總統。(本報資料照片)

九合一選舉截止登記，全台22縣市長從此進入短兵交接；北北桃苗及新竹市無疑是超級戰區，上述五大選區還進一步牽動藍、綠、白三大陣營的總統布局，使年底選舉成為一場超大型的總統初選。

中央社報導，根據2022年直轄市長選舉候選人登記彙總表，直轄市登記參選部分，台北市共有12人、新北市2人、桃園市4人、台中市3人、台南市5人，以及高雄市4人。

民進黨目前在基隆市、桃園市、新竹市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣；台南、高雄、嘉義縣爭取連任，黨內評估選情穩定。國民黨目前握有14個執政縣市，其中包括新北市、台中市11個縣市尋求連任。

報導指出，台北市是唯一藍綠之外的縣市，現任市長、民眾黨主席柯文哲兩任任滿，交棒給副市長黃珊珊，以無黨籍身分參選，選舉結果牽動柯文哲進軍2024實力。

除台北市外，桃園、新竹市傳統上屬藍大於綠結構，民進黨鄭文燦、林智堅在2014年突圍執政八年，這次選戰能否順利交棒，攸關他們的政治能量延續，尤其是前新竹市長林智堅因論文案退選桃園市長，新竹市交棒前副市長沈慧虹，有輸不得的壓力。

國民黨則亟欲搶回桃竹執政權，加上桃園市是國民黨主席朱立倫本命區，就從未放棄競選總統的朱立倫而言，能否收復失土，攸關他在黨內的領導地位。

另據台北中國時報報導，國民黨評估，目前國民黨執政的12縣市選情穩定，基隆市、澎湖縣、苗栗縣、桃園市、台北市與新竹市等6縣市選情五五波；民進黨評估穩坐南部4縣市，基隆市、新竹市與桃園市五五波，若搶下台北市就不算輸；民眾黨戰略則是伺機突圍，守台北，攻竹市。

報導指出，以民進黨而言，陳建仁出任陳時中競總主委、賴清德擔綱林佳龍榮譽主委，各自被蔡英文賦予總綰雙北兵符的責任，無疑是各就各位，提前進入黨內總統初選模式。而鄭運鵬日前在南桃園首場造勢向支持者喊話，「讓運鵬擔任市長，讓鄭文燦進行政院、進總統府！」這段話清楚透露出民進黨的權力邏輯。

另外，報導說，目前藍軍人氣最盛的侯友宜，新北連任不僅要贏，更要大贏；若是贏得不夠漂亮，甚至重演2014年朱立倫的慘勝歷史，年底這場仗，恐怕難以成為更上一層樓的熱帶氣旋。

賴清德（左）、統陳建仁（右）輔選各就各位，提前進入黨內總統初選模式。中為蔡英文總...
賴清德（左）、統陳建仁（右）輔選各就各位，提前進入黨內總統初選模式。中為蔡英文總統。(本報資料照片)
朱立倫(右)從未放棄競選總統，侯友宜(右二)目前在藍軍人氣最盛。(本報資料照片)
朱立倫(右)從未放棄競選總統，侯友宜(右二)目前在藍軍人氣最盛。(本報資料照片)
朱立倫(右)從未放棄競選總統，侯友宜(右二)目前在藍軍人氣最盛。(本報資料照片)
朱立倫(右)從未放棄競選總統，侯友宜(右二)目前在藍軍人氣最盛。(本報資料照片)

國民黨 民進黨 柯文哲

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