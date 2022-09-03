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遭控論文抄襲 蔡適應：認漏列部分參考文獻

台灣新聞組╱綜合3日電

民進黨基隆市長參選人蔡適應遭指控，台北大學都市計畫研究所博士論文涉嫌抄襲，且有25份未列入參考文獻。蔡適應昨說，「真金不怕火煉」，論文絕對禁得起考驗，但他也坦言確實有部分參考文獻漏列，原始資料大多數都有詳列，這部分有瑕疵，無法做到盡善盡美，外界指教都虛心接受。

台北大學指出，昨天已經收到論文檢舉掛號信，將按規定接獲檢舉後，組成審定委員會調查。

時代力量議員參選人江欣怡昨質疑，沒有標明作者與來源，也完全未列參考文獻，這就是抄襲；拼貼、使用的文本當中，蔡適應30份中有25份完全沒放入參考資料，「博士論文可以抄維基、百度嗎？」

國民黨昨質疑，蔡適應的博士論文中，內容多數抄襲違反著作權法的read01或kknews等「內容農場」資料，呼籲蔡適應誠實面對。

國民黨青年團前總團長呂謦煒舉例，蔡適應的博士論文中「第50頁，引read01內容農場、維基百科資料」；「論文第61頁，資料來源說是法國國家圖書館，其實是kknews内容農場」，這些內容農場的資料被各界認為是違反著作權，蔡適應予以引用，是否就是違反著作權？

蔡適應昨天秀出博士論文指出，撰寫論文10餘年蒐集資料過程，訪談很多專家學者得到很多啟示，論文內容都是親力親為，不敢說寫得很好，但真金不怕火煉。

外界質疑論文內容的參考文獻未標註清楚，蔡適應表示，確實論文列出262多份參考文獻，但實際上約有近300多份參考文獻，部分因為作者同一個人而刪除；他的論文絕對禁得起考驗，拿去比對系統單一文獻相似度最多2%，這也是他能順利畢業的原因。

國民黨立委李德維表示，坦白說論文抄襲對選民來說，效應確實在減少，但關鍵是如果台北大學學倫會對蔡適應論文進行審查，最後是有問題，那就會帶給蔡適應很大的負面影響。民進黨立委羅致政說，打論文案邊際效益愈來愈小，對選情影響有限。

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