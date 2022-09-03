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冷眼集／藍營地方內戰 埋選情未爆彈

記者 胡蓬生、王燕華

登記參選壓軸最後一天，藍營「超級鐵票區」出現分裂危機。堅持參選苗栗縣長到底的議長鍾東錦和花蓮市長魏嘉賢雙雙以無黨籍登記參選，兩人皆是地方實力派，在地方派系和家族政治角力下，寧願被開除黨籍也要走出自己的路，地方藍營內戰，遠大於藍綠對決，埋下選情變數。

苗栗縣長徐耀昌妻子蔡麗卿、立委陳超明妻子昨都以神祕嘉賓身分現身力挺鍾東錦，兩名藍營要角是否由夫人「代夫出征」表態，外界好奇，其中有人情包袱，也有派系恩怨糾葛。

苗栗政治生態長期由藍營及派系掌控，甚至「派系大於政黨」。黃派的徐耀昌八年前接任縣長時，縣庫負債台幣數百億元，縣府面臨財政危機，甚至被中央控管財政，徐耀昌曾對外埋怨，與劉派前縣長劉政鴻交惡情況更加檯面化。

徐耀昌身為藍營縣長，近年推動縣政與鍾東錦配合良好，但下屆苗栗縣長選舉，國民黨提名的謝福弘出身劉派，選戰也由劉政鴻大力操盤，在徐、劉恩怨未解的情況下，外界認為徐耀昌傾向支持鍾東錦，但礙於身分，也只能透過妻子表達立場。

陳超明與謝福弘同屬劉派，這次選舉擔任謝的海線競選總幹事，妻子吳麗利卻以神祕嘉賓身分現身挺鍾東錦，地方人士解讀，鍾東錦與陳超明結盟態勢並不明顯，主要是人情壓力，在地方政壇受邀約站台，誰的台都站的情況也屢見不鮮，人情壓力恐多於合作關係。

提名 國民黨

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