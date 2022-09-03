雙鄭猛攻標案 張善政：傳下波緋聞攻擊

國民黨桃園市長參選人張善政 因農委會研究報告遭控涉抄襲，委託律師向桃園市長鄭文燦、民進黨參選人鄭運鵬等四人提告。鄭文燦昨反擊，不會因提告而洗白，鄭運鵬也要張不要用提告轉移焦點。張善政接受電子媒體專訪時表示，除了標案，也有風聲傳出再來是用緋聞 攻擊他。

鄭文燦說，張善政作為計畫主持人，不能把責任推給農委會、宏碁 公司和底下的助理，這件事也不會因提告而洗白。鄭運鵬表示，張善政稱若有百疏一漏的地方願意道歉，但到底是哪「一漏」？最好的方式，就是請人一起開記者會，資料全部上傳給國人檢驗。

面對「雙鄭」連日抨擊，張善政接受TVBS新聞網訪問時表示，對手除了用宏碁農委會的標案攻擊他，也有風聲傳出再來是緋聞。張說，他和韓國瑜搭檔參選正副總統時就被炒作過緋聞，妻子聽到這種造謠手法氣死了，想出來澄清被他阻止，如果真有這種事，早就被挖出來。之前還聽到他會被說炒地皮，講的是他在花蓮種田的一塊，過去也被講過，無疾而終。

前總統馬英九說，張善政的報告根本不是抄襲，那不是論文，所以沒有原創的問題，張是幫助農委會收集全球電子化農業的資料，把資料整編後影印出來，這幾個打擊張善政的對手，找不到題目了，怪不得他看到張善政老神在在，「根本是打錯題目了」。

張善政遭指2007年到2009年，擔任宏碁副總期間向農委會申請「農業電子化發展策略分析與規畫」三年計畫，但產出內容卻涉嫌抄襲，農委會主委陳吉仲昨允諾提供相關報告給立委，但到昨晚，農委會僅提供該計畫第三年報告。

根據昨曝光的第3年報告，總計44頁，摘要中列64項參考內容出處，包括資策會網站、大紀元時報、中華電信MOD網站、也有日本網站、美國聯邦傳播委員會、國家通訊傳播委員會等。至於是否涉及侵權或抄襲，農委會昨表示，已成立專案小組比對。