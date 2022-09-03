選舉登記最後1天 藍營苗栗、花蓮陷分裂

苗栗縣議長鍾東錦（前排中）2日以無黨籍登記參選縣長，縣長徐耀昌妻蔡麗卿（前排右二 ）、立委陳超明妻吳麗利（前排左）到場力挺。(記者胡蓬生／攝影)

選舉登記最後一天，藍營在苗栗、花蓮恐爆分裂危機。未獲黨中央提名 的國民黨 籍苗栗縣議長鍾東錦昨以無黨籍登記參選縣長，無獨有偶，年底將卸任的國民黨籍花蓮市長魏嘉賢昨也無預警以無黨籍登記參選議員。

國民黨昨表示，若有黨員違紀參選，將由地方黨部考紀會報中央黨部，並於最速時間召開考紀會，最後送中常會確認通過；如違反黨紀事實明確，最高以開除黨籍處分。

國民黨考紀會主委李貴敏說，目前苗栗地方黨部還未有鍾東錦相關決議送到中央黨部，按照程序來說，要等登記日結束後，地方黨部開會討論出結果，再送黨中央研議，一般而言，只要地方黨部的決議符合黨章黨規，黨中央都會尊重。

苗栗縣是台灣西部民進黨 唯一未曾執政過的縣市，今年共五人角逐縣長大位，包括時代力量宋國鼎、民進黨徐定禎，還有政治素人吳盛聖，藍營陷入分裂也為選戰帶來變數，結果難預期。

鍾東錦昨以無黨籍身分登記參選，現場除了近20名縣議員、多位鄉鎮市民代表等人大陣仗到場力挺，還加碼邀請到兩位神祕人物，分別是苗栗縣長徐耀昌夫人蔡麗卿與國民黨立委陳超明夫人吳麗利，而陳超明前天才現身國民黨縣長參選人謝福弘登記場合，引發議論。

國民黨苗栗縣黨部主委劉政鴻說，會向中央報告，並依指示處理黨紀問題。

花蓮縣同樣出現藍營分裂危機，魏嘉賢曾任三屆縣議員，六年前補選當選花蓮市長並高票連任，今年底任滿。他先前未辦理黨內登記，昨下午由妻女陪同，以無黨籍身分登記參選花蓮縣第一選區縣議員。

魏嘉賢說，他事先未跟縣黨部溝通，很多朋友擔心他可能遭開除黨籍，自己心情確實受影響，但他思考許久，應該把服務量能擺優先。

魏嘉賢出身花蓮知名的「魏家班」，父母都曾任縣議員，弟弟縣議員魏嘉彥將接棒參選花蓮市長，曾任市民代表的另一個弟弟魏鈺晟這次也登記回鍋選市代。