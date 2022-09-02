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平台新聞付費 學者促數位部主責

台灣新聞組／台北2日電

為解決數位平台使用新聞內容未付費的不公平競爭問題，台灣學者聯合提出「新聞媒體與數位平台強制議價法草案」，以促進平台與媒體溝通協商為出發點，結合「給予充分談判空間」與「以仲裁決定最終給付金額」兩大元素，兼顧雙方利益、提供溝通協商機會，加入強制仲裁機制，讓冗長議價協商能有圓滿結果。

過去兩年全球各國媒體議價相關法令陸續上路，台灣花了一年半仍無法確定主管機關；這份由政治大學法律系特聘教授王立達起草的草案，建議主管機關是新成立的數位發展部。王立達說，事涉數位平台、新聞媒體等兩大數位經濟關鍵產業，如何達到合理資源分配與永續均衡發展，數位部為主管機關最合適。

數位部長唐鳳表示，協助各行各業數位轉型是數位部業務，跨境大型數位平台與數位部業務有關，「這個議題我們已經開始了解，也開始各部會協調。」

台大新聞系教授林照真直言，NCC、公平會、文化部對於是否擔任主管機關有很大歧見，「我們從一些管道得知，新任數位部長唐鳳對於這個議題似乎也不感興趣。」

民間議價法草案參考澳洲模式，採取強制仲裁的立法精神，由媒體和平台主動自行協商，法律備而不用；目前Google臉書大致上已和澳洲媒體完成議價協商。

根據「台灣網路調查報告」顯示，51%民眾主張數位平台應付費給新聞媒體，54%的上網民眾認為Google、臉書權力過大，政府應立法規範。

據悉，草案第一條強調新聞媒體維護自由與多元言論的民主功能，第3條建議主管機關為數位發展部。針對數位平台付費部分，草案第五條明確規定，數位平台以轉載方式利用新聞媒體發布於網際網路之報導內容，不論僅利用報導標題之全部或一部，或報導中少數文字、圖表、照片或縮圖之簡短轉載或摘錄，無論其長短，都屬本法強制議價範圍。

澳洲 臉書 Google

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